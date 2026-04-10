Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:22
Просмотров: 96

Кількість компаній з іноземним капіталом на росії впала на 35%

Від 2022 року, після початку повномасштабної війни проти України, росія стрімко втрачає іноземний бізнес та інвестиції. Так, кількість компаній з іноземним капіталом на рф скоротилася на 35,5% – до 14,3 тис. станом на квітень 2026 року.

Попри появу 1657 нових компаній за останні чотири роки, цей процес значно перекривається масовим відтоком: за той самий період було ліквідовано понад 10,8 тис. підприємств з іноземною участю. Найбільше бізнесів залишили юрисдикції, які традиційно використовувалися для міжнародних інвестицій, зокрема Кіпр, Сейшельські острови, Велика Британія та Німеччина.

Така динаміка є прямим наслідком міжнародної ізоляції росії через її збройну агресію проти України. Більшість розвинених та економічно стабільних країн фактично відмовляється від співпраці з російським ринком, що підриває інвестиційну привабливість країни.

Навіть серед формально «дружніх» держав спостерігається зниження активності. Винятком є лише окремі країни, як-от Китай, білорусь та Узбекистан, де зафіксовано незначне зростання кількості компаній. Водночас бізнес з інших пострадянських країн поступово скорочує присутність на рф.

Найбільше іноземні компанії традиційно були зосереджені в оптовій торгівлі, нерухомості, будівництві, ІТ та фінансовому секторі. Проте нині майже в усіх галузях спостерігається спад, особливо в громадському харчуванні, будівельних послугах та сфері консалтингу.

Загалом тенденція підтверджує невідворотні процеси системної деградації російської економіки: без доступу до міжнародного капіталу, технологій і партнерств вона втрачає здатність до розвитку та інтеграції у глобальні ринки.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 