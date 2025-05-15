Кого шукають роботодавці Харківщини: перелік вакансій із високими зарплатами

Станом на 24 квітня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3034 вакансій.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Десять професій з найвищими зарплатами:

Сестра медична-анестезист (брат медичний-анестезист) – 50 000 грн.Фахівець з публічних закупівель – 48 000 грн.Друкар офсетного плоского друкування – 40 000 грн.Представник торгівельний – 35 000 грн.Вогнетривник – 22 400 грн.Швачка – 22 000 грн.Машиніст ламінувальної машини – 20 000 грн.Рекламіст – 18 000 грн.Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок – 17 990 грн.Реєстратор медичний – 17 000 грн.

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

Агентство Телевидения Новости