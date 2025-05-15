Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:59
Просмотров: 118

Кого шукають роботодавці Харківщини: перелік вакансій із високими зарплатами

Кого шукають роботодавці Харківщини: перелік вакансій із високими зарплатами

Станом на 24 квітня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3034 вакансій.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Десять професій з найвищими зарплатами:

Сестра медична-анестезист (брат медичний-анестезист) – 50 000 грн.Фахівець з публічних закупівель – 48 000 грн.Друкар офсетного плоского друкування – 40 000 грн.Представник торгівельний – 35 000 грн.Вогнетривник – 22 400 грн.Швачка – 22 000 грн.Машиніст ламінувальної машини – 20 000 грн.Рекламіст – 18 000 грн.Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок – 17 990 грн.Реєстратор медичний – 17 000 грн.

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 