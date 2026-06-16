Коли гроші стають надто великими: як Маск управлятиме статком у $1 трлн

Ілон Маск став першим трильйонером після виходу на біржу його компанії SpaceX. Досвідчені фінансові консультанти розповіли, якби вони радили керувати таким величезним капіталом, але наголосили, що готових інструментів для роботи з такою сумою не мають. Про це пише журнал Fortune.

Ілон Маск — трильйонер: як управляти таким статком

Експерти кажуть, що для управління таким капіталом недостатньо «просто добре інвестувати»: потрібна архітектура управління, яка одночасно вирішує питання контролю над компаніями, спадкоємності, захисту від кредиторів, ринкової волатильності, оподаткування та благодійності.

Центральне запитання для такого клієнта, за словами фахівців, вже не «як примножити гроші», а «як зберегти контроль і мету, коли сума стає надто великою для звичайного планування».

Помилка на 1% коштує $10 млрд

На рівні $1 трлн навіть дрібна неефективність набуває колосальних масштабів: 1% від $1 трлн — це $10 млрд. Саме тому роботу треба починати не з вибору активів, а зі структурного захисту капіталу: правильно підібрані трасти в правильній юрисдикції, мінімізація податків при передачі спадщини, чіткий розподіл повноважень між майбутніми спадкоємцями.

Ризик руху ринку

Ще один рівень складності: трильйонер — це вже не просто великий гравець, а системний ризик для ринку. Якщо Маск почне продавати акції Tesla або SpaceX великими пакетами, він сам обвалить їхню ціну. Кожен його крок миттєво відстежують роздрібні та інституційні інвестори — і реагують.

Пастка ліквідності

Трильйонний статок — не гроші на рахунку. Більшість активів прив’язана до акцій, тому єдиний реальний спосіб отримати готівку — позичати під їх заставу. Це одразу породжує кілька паралельних ризиків: маржинальний, кредиторський, процентний і ризик концентрації в одному активі.

Ризик однієї людини

Головна вразливість Маска — те, що його компанії невіддільні від його особистості. Інвестори купують акції Tesla і SpaceX значною мірою тому, що вірять у Маска. Немає гарантії, що наступне покоління зможе утримати ці компанії на тому ж рівні.

Джерело: mc.today

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