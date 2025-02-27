Коломойський програв суд з оскарження націоналізації ПриватБанку

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного Приватбанку колишнім власникам, зокрема – Ігорю Коломойському.

Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Так, 26 лютого 2025 року суд не задовольнив касаційну скаргу колишнього співвласника фінустанови Ігоря Коломойського та залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження з оскарження націоналізації ПриватБанку, пише регулятор.

Таким чином суд захистив інтереси Держави, як інвестора, яка за рахунок докапіталізації ПриватБанку запобігла краху фінансової системи України. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав з 2017 року.

У цій справі І. Коломойський, якому до націоналізації ПриватБанку належало 41,6572% акцій банку, намагався оскаржити рішення всіх державних органів, які брали участь у націоналізації ПриватБанку. У квітні 2019 року нині вже ліквідований Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення на користь Ігоря Коломойського та визнав націоналізацію незаконною.

Втім, у листопаді 2024 року Верховний суд підтвердив законність націоналізації Приватбанку та неможливість його повернення ексакціонерам.

Сьогодні державний ПриватБанк здобув остаточну перемогу й у Верховному Суді, зазначили у ПриватБанку.

Агентство Телевидения Новости