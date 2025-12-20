Бізнес
Кушнер і Віткофф нафантазували майбутнє Гази

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер і спецпосланець Стівен Віткофф представили потенційним інвесторам план реконструкції сектора Ґази, згідно з яким він перетвориться на футуристичний курортний мегаполіс, а США профінансують 20% «деяких» витрат — The Wall Street Journal.

Згідно з даними The Wall Street Journal, «конфіденційна, але не засекречена» презентація, представлена американськими чиновниками потенційним ключовим країнам-донорам, включаючи Туреччину та Єгипет, складалася з 32-х слайдів, які «рясніли» зображеннями висоток, діаграмами та таблицями витрат. Також йшлося про високошвидкісні залізниці та розумні енергомережі.

Як зазначає видання, проект не містив конкретики щодо компаній, які фінансуватимуть проект, проте США готові взяти на себе близько 20% витрат на відновлення протягом 10 років. Також не наводилося даних, де будуть жити два мільйони палестинців під час реконструкції.

При цьому, згідно з публікацією, деякі американські чиновники сумніваються в реалістичності запропонованого плану, оскільки, за інформацією газети, у них немає впевненості, що палестинський рух ХАМАС погодиться на роззброєння. Крім того, на їхню думку, можуть виникнути складнощі з фінансуванням такого проекту.

Джерело: https://t.me/znua_live/231546

