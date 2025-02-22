Латвія рекордно збільшила імпрорт зброї з рф

(WTF?)

Торік Латвія імпортувала з росії зброю та боєприпаси, їхні частини та приладдя на 796 774 євро, що на 74,5% більше, ніж у 2023 році, досягнувши рекорду з імпорту таких товарів.

Про це пише Delfi, посилаючись на дані Центрального статистичного управління.

У Службі держдоходів пояснили, що в Латвію з росії не ввозилося бойове озброєння, боєприпаси та інші товари для військових потреб, а лише знаряддя та пристрої для гри в пейнтбол, ремонт пейнтбольного обладнання, а також приладдя для підводної спортивної зброї.

Дані Держстату свідчать, що імпорт відповідної категорії товарів з росії протягом останніх років мав загальну тенденцію до зростання. У 2024 році порівняно з 2014 роком вартість імпорту таких товарів зросла в 55 разів. У 2014 році Латвія імпортувала з росії зброю та боєприпаси на загальну суму 14 396 євро.

У минулому році найбільше імпортованих товарів з росії в цій категорії на суму 774 392 євро були товари, включені до товарної позиції "інші невказані та не включені до інших категорій бомби, гранати, торпеди, міни, ракети, інші боєприпаси та частини". Порівняно з 2023 роком було зростання на 81,1%, а порівняно з 2022 роком – на 63,3%.

Водночас у МЗС Латвії зазначили, що головними пріоритетами у сфері санкцій наразі є скорочення доходів росії, у тому числі від торгівлі енергоносіями, та недопущення використання західних технологій у військовій промисловості.

Джерело: epravda.com.ua

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