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Ілон Маск відсудив 23 тисячі доларів у жінки, яка стверджувала, що у Tesla відмовили гальма

Ілон Маск відсудив 23 тисячі доларів у жінки, яка стверджувала, що у Tesla відмовили гальма

Мільярдер і власник компанії Tesla Ілон Маск виграв компенсацію в розмірі 23 000 доларів, подавши в суд на китаянку за наклеп, коли вона заявила, що у Tesla Model 3 її батька відмовили гальма.

Як пише Daily Mail, Чжан Ячжоу написала про відмову гальм на банері, прикріпила його на розбиту машину і припаркувала її біля дилерського центру Tesla в Чженчжоу, столиці провінції Хенань.

Через цю витівку її затримали на п’ять днів. У Tesla заявили, що Чжан бреше і подали на неї до суду.

Компанію Tesla звинувачують у використанні значних правових ресурсів компанії, а також теплих стосунків з китайською державою для залякування незадоволених клієнтів Tesla, які насмілюються скаржитися на проблеми з їхніми автомобілями. Повідомляється, що успіх компанії ґрунтується на її зв’язках із Лі Цяном, колишнім партійним керівником Шанхаю, який нині є прем’єр-міністром Китаю, тобто він поступається за рангом лише Сі Цзіньпіну.

Чжан Ячжоу, якій тепер доведеться виплатити 23 тисячі доларів компанії вартістю 1,1 трильйона доларів і публічно вибачитися перед нею, заявила: “Я відмовляюся це приймати. Як споживач, навіть якщо я сказала щось не так, я маю право коментувати і критикувати… Це не має нічого спільного з завданням шкоди їхній репутації”.

“Співробітники Tesla були дуже зарозумілі та жорстокі в розгляді моїх скарг”, — сказала Чжан в інтерв’ю.

Вона також стала жертвою інформаційної війни: один із керівників Tesla заявив китайським ЗМІ, що за Чжан “хтось стоїть” і вона нібито просто хоче витягнути гроші з компанії Ілона Маска.

У Tesla заявили, що Чжан навмисно поширювала неправдиву інформацію, що завдає шкоди бренду, і зажадала 5 мільйонів юанів (684 000 доларів США) як компенсацію.

Джерело: http://internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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