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Ілон Маск втратив рекордну суму з початку року: чому "бідніє" мільярдер

Ілон Маск втратив рекордну суму з початку року: чому бідніє мільярдер

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск знову фіксує фінансові втрати, які пов'язані з фондовим ринком. Крім того, він втратив найбільше з початку року.

Ілон Маск втратив кілька мільярдів доларів за день

Акції компанії Tesla демонструє від'ємну динаміку на фондовому ринку. Під час торгової сесії цінні папери виробника електрокарів подешевшали на 1,40% до 342,82 долара, інформує 24 Канал з посиланням на Google Фінанси. З початку року акції американської компанії просіли в ціні на понад 15%.

Втрати Tesla на фондовому ринку впливають на капітал Ілона Маска. Річ у тому, що Tesla – це єдина публічна компанія під його керівництвом. Як результат, за день Ілон Маск за день втратив 3,47 мільярда доларів. Проте він залишається найбагатшою людиною у світі з капіталом у розмірі 376 мільярдів доларів, інформує Bloomberg.

Ба більше, з початку року Ілон Маск зафіксував найбільші втрати серед найбагатших людей світу. З січня він став "біднішим" на 56,4 мільярда доларів.

На позиції Tesla на фондовому ринку тисне діяльність Ілона Маска, яка пов'язана з політикою. Для прикладу, глави директорів виробника електрокарів продав акції на понад 230 мільйонів доларів. Головна причина – це те, що позиція Ілона Маска щодо Дональда Трампа спровокувала бойкоти та протести проти автомобілів, що призвело до різкого падіння прибутків та ціни на акції, пише AP.

Цікаво, що не всі втрачали гроші через обвал акцій Tesla у 2025 році. Зокрема, хедж-фонди, які зробили ставку на падіння цінних паперів компанії Ілон Маска, заробили понад 16 мільярдів доларів.

Джерело: financy.24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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