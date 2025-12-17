Маск назвав альтернативу термоядерним реакторам
Підприємець Ілон Маск закликав людей використовувати безкоштовну енергію Сонця замість того, щоб витрачати ресурси на будівництво крихітних термоядерних реакторів. Про це бізнесмен написав на своїй сторінці у соцмережі X.
«Сонце – це величезний, безкоштовний термоядерний реактор на небі. Створювати крихітні термоядерні реактори на Землі — це дурниця», — написав підприємець.
На його думку, якщо спалити чотири Юпітери, то навіть у цьому випадку Сонце становитиме практично 100% від усієї тієї енергії, що будь-коли буде вироблена в Сонячній системі.
Маск закликав припинити витрачати гроші на «жалюгідні маленькі реактори».
Джерело: charter97.org