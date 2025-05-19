Маск не виплатив виборцям гроші, які обіцяв за підтримку Трампа: на нього подали до суду

Жителі американських штатів Пенсильванія, Невада та Джорджія подали позов проти комітету політичної дії Ілона Маска зі звинуваченням бізнесмена у невиконанні фінансових обіцянок

Про це йдеться у повідомленні Reuters.

У виданні нагадали про акцію мільярдера щодо виплати $100 доларів кожному виборцю у так званих "штатах, що не визначилися", який підтримає "петицію щодо захисту американської конституції" – документ, фактично створений на основі політичної програми Дональда Трампа.

Троє людей стверджують, що виконали умови для отримання коштів, але Маск їм так і не заплатив, тож закидають йому шахрайство.

Джерело: dsnews.ua

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