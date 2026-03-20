Мазут рф їде в Азію рекордними обсягами на тлі війни на Близькому Сході

Імпорт російського мазуту до Азії в березні, як очікується, сягне рекордного рівня після того, як США послабили санкції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це відбувається напередодні очікуваного посилення дефіциту постачання з наступного місяця, спричиненого війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Зростання поставок допоможе частково зняти занепокоєння щодо жорсткості ринку, що виникло через нестачу близькосхідного мазуту після того, як війна зупинила постачання пального через Ормузьку протоку, а нафтопереробні заводи в регіоні припинили роботу.

За даними відстеження суден від Kpler і LSEG, цього місяця Азія має отримати понад 3 мільйони тонн російського мазуту, або 614 500 барелів на добу.

