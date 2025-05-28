Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:43
Просмотров: 66

Microsoft звільнила програміста з 25-річним стажем за рішенням ШІ-алгоритму

Microsoft звільнила програміста з 25-річним стажем за рішенням ШІ-алгоритму

Програміст із 25-річним досвідом, який живе з аутизмом і розсіяним склерозом, дізнався про звільнення за кілька днів до свого 48-річчя. Рішення ухвалила автоматизована система на базі штучного інтелекту.

Про це пише Delo.ua з посиланням на допис його дружини на платформі Reddit.

У дописі дружина розповіла, що її чоловік, попри аутизм і розсіяний склероз, віддано працював у компанії понад 25 років. Він не пропускав робочих днів, майже не брав лікарняних і регулярно працював понад 60 годин на тиждень. За цей час виявив критичні баги, які могли коштувати компанії сотні мільйонів доларів. Його ім’я знали навіть на рівні CEO.

Останнім жестом визнання з боку компанії стало вручення йому кришталевого сувеніра на відзнаку 25-річної праці. Та вже за кілька місяців він отримав сповіщення про звільнення.

Його звільнення стало несподіваним ударом для родини. Випадково обраний алгоритмом, він опинився серед працівників, яких компанія скоротила в рамках останньої хвилі оптимізації штату. Зокрема, нещодавні масштабні звільнення в Microsoft охопили близько 3% персоналу — це приблизно 7000 осіб. Найбільше постраждали програмісти: лише у штаті Вашингтон роботу втратили близько 2 тисячі ІТ-спеціалістів.

Ця історія швидко набула розголосу: публікація зібрала тисячі реакцій і викликала жваве обговорення. Чимало користувачів обурювалися тим, що рішення ухвалювались алгоритмічно, без урахування особистого внеску працівників і їхньої багаторічної відданості.

Крім цього, нещодавно Microsoft також переглянула політику оцінювання ефективності працівників. Зокрема, нові правила передбачають дворічну заборону на повторне працевлаштування тих, кого визнано недостатньо продуктивними.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мерц погрожує Трампу заходами проти техгігантів США у разі загострення торговельної війни
Сегодня 10:56    80
Продажи Tesla в ЕС рушатся: впереди десять конкурентов, включая немецкие и китайские бренды
Сегодня 09:05    98
Новини з іншого світу
Сегодня 08:44    93
Слова, слова, слова... Новини останнього тижня або двох
Сегодня 08:40    97
Илон Маск должен предстать перед судом из-за своей роли в DOGE при Трампе
Сегодня 08:31    78
Дональд Трамп знову зібрався приєднувати Канаду до США
Сегодня 08:19    98
Дев'ятий випробувальний пуск корабля Starship закінчився невдачею — BBC.
Сегодня 07:25    99
Холодна зустріч на ПА НАТО
Сегодня 07:16    160
США і ЄС більше не співпрацюють у сфері протидії ухиленню росії від санкцій
Сегодня 07:02    94
Новини з іншого світу
27.05.2025 10:32    117
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 