Microsoft звільнить понад 6000 своїх співробітників

Американський ІТ-гігант Microsoft Corp. оголосив про намір скоротити близько 3% свого штату. Точна кількість співробітників техногіганта станом на 2025 рік невідома, проте оцінки аналітиків говорять про звільнення понад 6000 людей.

Про це пише The Guardian.

Корпорація-виробник програмних та апаратних потужностей обіцяє «пропорційно розподілити посади, що підлягають скороченню, за рівнями та географією». При цьому відомо, що понад половина працівників Microsoft закріплені за робочими місцями саме у Сполучених Штатах.

Причиною масових звільнень вказують потребу в «оптимізації менеджерського складу». Компанія говорить, що «впроваджує організаційні зміни, що потрібні для позиціонування та успіху на динамічному ринку».

У 2023 році Microsoft провів найбільше скорочення у своїй історії, залишивши без роботи одразу 5% персоналу.

Джерело: mind.ua

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