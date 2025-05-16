Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:52
Просмотров: 72

Microsoft звільнить понад 6000 своїх співробітників

Microsoft звільнить понад 6000 своїх співробітників

Американський ІТ-гігант Microsoft Corp. оголосив про намір скоротити близько 3% свого штату. Точна кількість співробітників техногіганта станом на 2025 рік невідома, проте оцінки аналітиків говорять про звільнення понад 6000 людей.

Про це пише The Guardian.

Корпорація-виробник програмних та апаратних потужностей обіцяє «пропорційно розподілити посади, що підлягають скороченню, за рівнями та географією». При цьому відомо, що понад половина працівників Microsoft закріплені за робочими місцями саме у Сполучених Штатах.

Причиною масових звільнень вказують потребу в «оптимізації менеджерського складу». Компанія говорить, що «впроваджує організаційні зміни, що потрібні для позиціонування та успіху на динамічному ринку».

У 2023 році Microsoft провів найбільше скорочення у своїй історії, залишивши без роботи одразу 5% персоналу.

Джерело: mind.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: робота, США

Читайте ещё:

Штати заплатять до $10 мільйонів за інформацію про п'ятьох хакерів з російського ГРУ
Сегодня 07:36    83
Гарвард розширив позов проти адміністрації Трампа після того, як та заморозила ще $450 млн фінансування
15.05.2025 10:08    108
Новини з іншого світу
15.05.2025 08:58    108
США не хочуть Зеленського на саміті НАТО
15.05.2025 08:38    214
Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом
15.05.2025 07:34    104
"Трамп готовий поступитися навіть суверенітетом України", — Джон Болтон
15.05.2025 07:12    141
Американський винищувач F-35 змушений був виконувати маневри ухилення, щоб уникнути ураження зенітними ракетами хуситів
15.05.2025 06:45    101
Подарунок від Катару суперечить конституції США
15.05.2025 06:23    111
Експеримент не вдався. Шведська компанія терміново шукає працівників — рік тому персонал замінили штучним інтелектом
14.05.2025 10:56    130
США знизили мінімальне мито на невеликі посилки з Китаю до 54% — Reuters із посиланням на указ Білого дому
14.05.2025 08:42    93
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 