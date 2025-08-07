На які вакансії українці відгукуються найбільше – дослідження

Найбільше відгуків на платформі OLX Робота цього року збирають вакансії, повʼязані з текстами, комунікацією та онлайн-обслуговуванням.

Такі дані зібрали аналітики OLX Робота.

Вони дослідили, на перелік яких вакансій припадає найбільше відгуків від користувачів, яку заробітну плату на них пропонують та як змінився цей перелік із минулого року.

"Найбільше відгуків у 2025 році збирають вакансії, повʼязані з текстами, комунікацією та онлайн-обслуговуванням. Попри середній рівень зарплат, саме на ці посади користувачі реагують найактивніше", – говориться у повідомленні.

Так, на одну вакансію копірайтере при медіанній зарплаті 12,5 тис. грн у червні було 93 відгуки.

Станом на червень 2025 року до ТОП-5 пропозицій роботи, де на 1 вакансію припадає найбільше відгуків користувачів, входить також супервайзер (61 відгук в середньому припадає на 1 вакансію, медіанна зарплата – 34,9 тис. грн) та оператор чату (42 відгуки на 1 пропозицію роботи, медіанна зарплата 27 тис. грн).

Далі йде вакансія менеджера, це 37 відгуків на вакансію при медіанній зарплаті 22,5 тис. грн. На п’ятому місці контент-менеджер: 35 відгуків на пропозицію роботи, медіанна зарплата 15 тисяч грн.

Також популярними серед українців є вакансії промоутера (31 відгук на пропозицію, 7 750 – медіанна заробітна плата), пакувальника (28 відгуків на 1 пропозицію, 20 000 – медіанна заробітна плата).

Популярна також вакансія менеджера інтернет-магазину (25 відгуків на одну пропозицію, 22 500 – медіанна заробітна плата) та менеджера по роботі із клієнтами (21 відгук на пропозицію, 22 500 – медіанна зарплата).

"У порівняні із минулим роком перелік вакансій, які збирають найбільшу кількість відгуків на 1 вакансію змінився несуттєво. У топі минулого року була та ж вакансія копірайтера, проте кількість відгуків на 1 пропозицію роботи була нижча – 76 (цього року – 93)", – говориться у повідомленні.

"На другому місці – менеджер інтернет-магазину, де конкуренція була суттєво вища – 73 відгуки на 1 оголошення (цього року – 25). На третьому – оператор чату: 35 відгуків на 1 пропозицію (цьогоріч – 42)", – зазначає OLX Робота.

У топі минулого року були також професії оператора ПК (29 відгуків на 1 вакансію) та пропозиції роботи повʼязані із створенням контенту: контент-менеджер (26 відгуків на вакансію) та SMM-менеджер (21 відгук на вакансію).

"Загалом, прослідковується тенденція: найбільша конкуренція – у сферах, які часто асоціюються з фрилансом, дистанційною зайнятістю або низьким бар’єром входу", – говориться у повідомленні.

Джерело: epravda.com.ua

