Бізнес
Сегодня 07:44
На порталі "Дія" з'явився новий розділ

На порталі Дія зявився новий розділ

На головній сторінці порталу Дія.Бізнес зʼявився новий тематичний блок "Дія.Бізнес Інклюзія".

Про це інформує пресслужба "Дії".

Зазначається, що у цьому блоці зібрані інструменти та практичні рішення для розвитку бізнесу з урахуванням різних потреб клієнтів і працівників, а також для підвищення доступності продуктів, сервісів і бізнес-просторів.

Для підприємців доступні:

● новини й практичні кейси;

● фінансові можливості;

● самотестування з інклюзії, що дає змогу бізнесу оцінити свій рівень інклюзивності.

"Після проходження тесту компанії отримують персоналізовані рекомендації щодо подальшого розвитку та підвищення доступності. Вони допоможуть сформувати більш прозоре уявлення про стан інклюзивного підприємництва в Україні й дасть бізнесам чітке розуміння, у яких напрямах варто вдосконалюватися", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, розділ буде доповнений інтерактивною мапою інклюзивного підприємництва.

Уже зараз бізнеси можуть податися на включення до мапи — для цього необхідно зареєструватися або авторизуватися на порталі Дія.Бізнес та пройти самотестування з результатом рівня інклюзивності не нижче середнього, зазначає "Дія".

Окремим елементом блоку стануть публічні дашборди, які будуть запущені навесні 2026 року.

"Вони відображатимуть рівень інклюзивності бізнесів у розрізі регіонів, індустрій та видів діяльності. Це дасть змогу не лише компаніям оцінювати свій прогрес, а й бачити загальну картину змін у бізнес-середовищі", – йдеться в повідомленні.

