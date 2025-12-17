На ринку нерухомості рф назріває новий обвал

російський ринок нерухомості входить у нову фазу рецесії, попри спроби влади штучно підтримати сектор. На початок грудня 2025 року обсяг закритих інвестиційних угод з нерухомістю скоротився на 34 % порівняно з попереднім роком. Найглибше просідання зафіксоване у вкладеннях у площі під девелопмент – мінус 53 %. Інвестування в офісні активи знизилося на 52 %, складські об’єкти – на 20 %. Динаміка демонструє, що навіть структурно важливі сегменти ринку втрачають інвесторів.

Попри це, російська влада продовжує підтримувати позиції великих фінансово-промислових груп, наполягаючи на подорожчанні первинної нерухомості. Однак покупці реагують у протилежний спосіб. Розрив між цінами на первинному і вторинному ринках уже сягнув 61 %, у регіонах – до 84 %. Середня вартість квадратного метра в новобудовах становить близько 300 тис. рублів, тоді як на вторинному ринку – лише 163 тис. рублів. Очікується подальше просідання вторинних цін на тлі поглиблення кризи довіри, спричиненої низкою шахрайських кейсів. Ріелтори вже називають це «ефектом Доліної» – за ім’ям співачки та членкині «Єдиної росії», навколо якої розгорівся резонансний скандал із нерухомістю.

Тиск посилюється й на сегмент елітної нерухомості – ринок, який зазвичай залишався відокремленим від циклічних спадів. Навіть тут ціни стрімко коригуються вниз, але попиту немає. Показовий кейс: виставлений ще у 2016 році будинок на Рубльовці, спроєктований видатною англійською архітекторкою Захою Хадід, у 2024 році вдалося продати лише за 4,5 млрд рублів (приблизно $48,4 млн на цей час) проти початкових 9,5 млрд ($142 млн за курсом 2016 р.). Це скорочення вартості більш ніж удвічі. Близько 10 % елітних заміських об’єктів у рф перебувають на продажу понад десятиліття – без ознак відновлення попиту.

Поточні тренди свідчать: навіть агресивне адміністративне втручання не здатне переламати негативну динаміку. У російській нерухомості ще не досягнуто точки дна, і ключові індикатори вказують на подальше погіршення.

