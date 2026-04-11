На українському ринку підскочили ціни на моркву: скільки вона коштує

На українському ринку морква пропонується до продажу по 6-13 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

За словами учасників ринку, зростання цін у цьому сегменті зумовлене досить високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції. Оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують цю продукцію, тоді як запаси овочів у сховищах господарств стрімко скорочуються.

Зростання цін аналітики пояснюють сезонним виснаженням запасів якісної продукції в господарствах. За інформацією учасників ринку, оптові компанії дедалі частіше стикаються з труднощами при закупівлі необхідних обсягів моркви високої якості.

За даними аналітиків, на сьогодні ці коренеплоди в Україні все ж надходять у продаж у середньому на 69% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Джерело: epravda.com.ua

