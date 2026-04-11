Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:45
На українському ринку підскочили ціни на моркву: скільки вона коштує

На українському ринку морква пропонується до продажу по 6-13 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

За словами учасників ринку, зростання цін у цьому сегменті зумовлене досить високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції. Оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують цю продукцію, тоді як запаси овочів у сховищах господарств стрімко скорочуються.

Зростання цін аналітики пояснюють сезонним виснаженням запасів якісної продукції в господарствах. За інформацією учасників ринку, оптові компанії дедалі частіше стикаються з труднощами при закупівлі необхідних обсягів моркви високої якості.

За даними аналітиків, на сьогодні ці коренеплоди в Україні все ж надходять у продаж у середньому на 69% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 