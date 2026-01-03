Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:30
Просмотров: 62

Нацбанк розповів, як бізнес оцінив ділову активність у кінці 2025 року

Нацбанк розповів, як бізнес оцінив ділову активність у кінці 2025 року

В Україні у грудні 2025 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 49.2 порівняно з 49.4 в листопаді 2025 року, але був суттєво вищий за рівень грудня 2024 року (45.9) та загалом мав найвище значення в грудні за всі роки з початку опитувань.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Зазначається, що економічну активність підприємств стримували:

● подальше погіршення безпекової ситуації;

● тривалі відключення електроенергії;

● зростання виробничих витрат бізнесу;

● руйнування виробничих і логістичних потужностей;

● дефіцит кваліфікованих кадрів;

● сезонний фактор.

Водночас позитивними чинниками залишалися:

● стійкий споживчий попит;

● надходження міжнародної допомоги;

● збільшення пропозиції продовольчих товарів;

● сповільнення темпів інфляції.

Підприємства торгівлі були найоптимістичнішими серед усіх, свої економічні результати вони позитивно оцінили десятий місяць поспіль. Водночас найстриманішими вдруге поспіль були підприємства промисловості.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативники Чернівецького прикордонного загону ліквідували канал незаконного переправлення громадян до Молдови (ФОТО)
Сегодня 09:12    9
Опитування КМІС: 53% українців проти територіальних поступок на користь рф
Сегодня 09:03    28
окупанти продовжуют промивати мозки дітям
Сегодня 08:52    52
У блоці Мерца хочуть депортації більшості сирійців і жорсткішої політики щодо українців
Сегодня 08:38    56
3 січня 1913 року народився поручник УПА Омелян Польовий
Сегодня 08:27    81
Зміни у Силах оборони: Зеленський анонсував роботу з бригадами та військовим командуванням
Сегодня 08:23    74
Збито/подавлено 80 ворожих БПЛА
Сегодня 08:19    66
В Україні запустили відкриту базу загиблих і поранених військових рф "Хочу вернуть"
Сегодня 08:16    74
Мінімум 1952 ракети запустили росіяни по Україні у 2025 році (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:12    121
ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну
Сегодня 08:08    86
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 