Надходження турзбору зросли на понад третину: які регіони відвідують найчастіше

За січень-листопад надходження туристичного збору зросли на 35,4% порівняно з відповідним періодом торік. Загалом до місцевих бюджетів перераховано 338,4 млн гривень.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Йдеться, що найпопулярнішими туристичними напрямками залишаються Київ та Львівщина, які разом отримали майже 40% усієї суми збору:

• Київ – 68,8 млн грн,

• Львівська область – 61,6 млн грн.

Серед інших регіонів-лідерів:

• Івано-Франківська область – 45,6 млн грн,

• Закарпатська область – 30,4 млн грн.

Джерело: epravda.com.ua

