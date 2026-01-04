Найбагатші люди світу 2025: хто вони, і на чому заробили капітали

Найбагатшою людиною за підсумками 2025 року залишився Ілон Маск, повідомляє Bloomberg.

За даними індексу мільярдерів Bloomberg, сукупний капітал 10 найбагатших людей світу зріс минулого року на 579 мільярдів доларів, перевищивши 2,5 трильйона "вічнозелених".

Найбільший приріст багатства в минулому році продемонстрував Ілон Маск. Як зазначає Business Insider, він закріпив свій статус найбагатшої людини на планеті, збільшивши чисту вартість своїх активів на 187 мільярдів доларів - до 619 мільярдів доларів.

Видання зазначає, що гроші Маск заробив на стрибку вартості акцій Tesla і SpaceX: акції виробника електромобілів зросли на 11% минулого року, а оцінка приватної аерокосмічної компанії підскочила з 350 до 800 млрд доларів.

Друге місце у списку найбагатших людей посів співзасновник американської технологічної компанії Alphabet Ларрі Пейдж, який минулого року заробив 101 мільярд доларів.

Замкнув призову трійку найбагатших людей світу власник Amazon Джеф Безос з капіталом у 253 мільярди доларів. За 2025 рік Безос заробив трохи більше 14 мільярдів доларів.

На п’яти йому наступає співзасновник Google Сергій Брін з 250 мільярдами "вічнозелених".

Business Insider пояснює зростання капіталів Ларрі Пейджа та Сергія Бріна стрибком акцій компанії Google.

Співзасновник світового лідера з розробки програмного забезпечення для баз даних - компанії Oracle - Ларрі Еллісон заробив 55 мільярдів доларів минулого року та замкнув ТОП-5 найбагатших людей світу.

У десятці найбагатших людей світу також залишається засновник Meta Марк Цукерберг з капіталом 233 мільярди доларів. За минулий рік власник популярних соцмереж заробив 26 мільярдів доларів.

Business Insider констатує, що за підсумками 2025 року 18 людей мають статки у 100 та більше мільярдів доларів. Приріст багатства найбатшим мільярдерам забезпечують компанії, які займаються штучним інтелеклом, в яких "сильні світу цього" мають частку. Водночас аналітики ринку розділилися в думках щодо того, чи є бум штучного інтелекту бульбашкою, яка ось-ось лусне, чи технологічною революцією, що тільки починається. "Інвестори Росс Гербер і Кевін О'Лірі заявили, що штучний інтелект є справжнім проривом, тоді як економіст Гері Шиллінг, професор Ерік Гордон і стратег Пол Дітріх попередили, що ажіотаж сприяє небезпечному зростанню спекуляцій", - зазначає видання.

Джерело: unian.ua

