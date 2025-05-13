Найбільше користуються ШІ українці до 29 років, 64% респондентів не застосовують його, - опитування КМІС

26% українських респондентів мають досвід практичного використання штучного інтелекту, коли інші 64% не користуються ним взагалі. Нині кожен восьмий українець активно інтегрував ШІ у повсякденне життя

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, 64% опитаних українців сказали, що не використовують ШІ взагалі, з них 12% уперше чують про нього й не знають, що це.

Водночас досвід практичного застосування штучного інтелекту мають 26% респондентів. 9% з них - нерегулярні користувачі ШІ, коли 17% навпаки: 12% користуються ним щодня або майже щодня та 5% – кілька разів на тиждень.

"Ці цифри свідчать про високий рівень обізнаності про ШІ (88%), але водночас і про значний розрив між знанням і практикою. Лише кожен восьмий українець активно інтегрував ШІ у своє повсякденне життя", - підкреслює КМІС.

Відповідно до результатів дослідження, найбільше штучний інтелект використовують українці віком 18-29 років - 54% опитаних. 21% становлять респонденти 30-44 років, а 4% - люди старше 60 років.

Зазначено, що чоловіки частіше користуються ШІ (23% регулярних користувачів), коли серед жінок - 13%.

"Мешканці міст значно активніше використовують ШІ, ніж мешканці сіл. Серед загалом міського населення (мешканці СМТ та міст будь-якого розміру) рівень регулярного використання становить 21%, тоді як серед сільського населення – лише 9%. Причому серед міського населення також є диференціація – чим більше місто, тим більше активних користувачів. Якщо серед мешканців СМТ / маленьких міст з населенням до 20 тис. 13% регулярно користуються ШІ, то далі показник зростає до 25% у найбільших містах з населенням понад 500 тис. мешканців", - розповідає КМІС.

Водночас дослідження виявило: чим вищий рівень добробуту, тим респонденти активніше використовують ШІ. Наприклад, 4% людей регулярно застосовують штучний інтелект, яким не вистачає коштів на їжу.

"Серед тих, хто може дозволити собі коштовні речі, цей показник становить 27%, а серед тих, хто може дозволити собі практично все – 39%", - додають у матеріалі.

Водночас 45% респондентів вважають, що ШІ має значні ризики та може призвести до серйозних проблем або навіть катастроф. Однак 39% дотримуються іншої думки - що ШІ сприяє прогресу й наближає людство до кращого майбутнього.

Джерело: espreso.tv

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