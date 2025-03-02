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Найбільший виробник електромобілів у Китаї планує побудувати третій завод у Європі

Найбільший виробник електромобілів у Китаї планує побудувати третій завод у Європі

Компанія BYD, найбільший виробник електромобілів у Китаї, хоче побудувати третій завод у Європі, щоб посилити позиції після підвищення мит на імпорт китайських електромобілів. Про це пише Bloomberg.

Рішення про можливе місце для будівництва може бути ухвалено протягом наступних півтора року, повідомила у п'ятницю у Франкфурті виконавча віцепрезидентка BYD Стелла Лі.

BYD, виробник електромобілів Seal та Atto 3, готується розпочати виробництво наприкінці цього року на заводі в Угорщині, а ще один майданчик перебуває у розробці в Туреччині.

Лі повідомила, що компанія також планує виробляти акумулятори для електромобілів у Європі, додавши, що місце розташування потенційного майданчика та терміни поки що обговорюються.

Частка Китаю у продажу нових електромобілів у Європі зменшилася після того, як Європейський Союз запровадив додаткові мита на імпорт.

Проте, за даними дослідницької групи Jato Dynamics, в останні місяці BYD зміцнив свої позиції як провідний китайський виробник на європейському ринку, обігнавши в січні MG компанії SAIC Motor Corp. на 44%.

Попри уповільнення попиту на електромобілі, Європа залишається привабливою для китайських автовиробників, оскільки там вони зазвичай можуть встановлювати вищі ціни, ніж у себе на батьківщині.

Джерело: biz.liga.net

Новости портала «Весь Харьков»

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