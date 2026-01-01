Найзаможніші люди заробили рекордні $2,2 трильйона за рік: перелік лідерів та невдах

П'ятсот найбагатших людей світу за рік додали до своїх статків рекордні $2,2 трлн, оскільки стрімке зростання ринків — від акцій і криптовалют до дорогоцінних металів — підштовхнуло вартість їхніх активів угору.

Про це свідчать дані індексу Bloomberg Billionaires, пише агентство Bloomberg.

Завдяки цим прибуткам їхнє сукупне багатство зросло до $11,9 трлн. Ривок був "розігнаний" перемогою Дональда Трампа на виборах наприкінці 2024 року й лише ненадовго зупинився в квітні через страхи нових тарифів, коли обвал ринків спричинив найбільше одноденне "вигорання" багатства з часів пандемії.

Попереду всіх була Big Tech: ейфорія навколо штучного інтелекту й далі штовхала вгору акції американських техногігантів.

Близько чверті всіх прибутків індексу припали лише на вісьмох людей, зокрема голову Oracle Ларрі Еллісона, CEO Tesla Ілона Маска, співзасновника Alphabet Ларрі Пейджа та засновника Amazon Джеффа Безоса. Втім, це менша концентрація, ніж торік, коли ці самі вісім мільярдерів забезпечили 43% сукупного приросту.

На початку року саме Маск був беззаперечним "обличчям" списку найбагатших людей світу. Він уперше став серйозним політичним гравцем, пожертвувавши майже $300 млн на передвиборчу кампанію Трампа, і значну частину початку 2025 року провів у Вашингтоні, очолюючи зусилля адміністрації з урізання витрат.

Однак наприкінці року шоу "вкрав" Еллісон. На тлі потужного зростання акцій Oracle, яка агресивно нарощувала інвестиції в AI-інфраструктуру, він у вересні ненадовго обігнав Маска й став найбагатшою людиною світу.

Хоча після піку акції Oracle просіли приблизно на 40%, Еллісон завершив рік у заголовках завдяки участі в заявці Paramount Skydance Corp. — компанії його сина Девіда Еллісона — на купівлю Warner Bros. Discovery.

Здобувачами стали не лише американці. Поки S&P 500 виріс на 17% з початку року (станом на 30 грудня), його обігнали британський FTSE 100 із +22% та гонконгський Hang Seng із +29%.

Інші класи активів показали ще кращі результати. Дорогоцінні метали пережили один із найуспішніших років за десятиліття на тлі втечі інвесторів у "тихі гавані".

Мідь і рідкісноземельні метали закріпилися як сировина стратегічного значення, а великі власники, такі як австралійська магнатка Джина Райнхарт та чилійська родина Луксіків, додали до своїх статків мільярди.

До недавнього обвалу крипторинок також випереджав акції: біткоїн оновив історичні максимуми після перемоги Трампа й продовжив ріст, коли адміністрація ухвалила низку криптолояльних рішень.

Але масштабне падіння, що почалося в жовтні, стерло всі ці здобутки й навіть більше, боляче вдаривши по капіталах мільярдерів на кшталт братів Вінклвоссів, Чанпена Чжао та Майкла Сейлора.

Ось список деяких із найбільших переможців і невдах року за даними Bloomberg Billionaires Index.

Переможці:

Ларрі Еллісон (співзасновник Oracle)

Статок: $249,8 млрд

Приріст за рік: $57,7 млрд

Ілон Маск (керівник Tesla та SpaceX, власник X)

Статок: $622,7 млрд

Приріст за рік: $190,3 млрд

Джина Райнхарт (австралійська гірничодобувна магнатка)

Статок: $37,7 млрд

Приріст за рік: $12,6 млрд

Дональд Трамп і родина

Статок: $6,8 млрд

Приріст за рік: $282 млн

Невдахи:

Мануель Вільяр (філіппінський девелопер і підприємець)

Статок: $10 млрд

Втрати за рік: $12,6 млрд

Боб Пендер та Майк Сейбел (співзасновники американського експортера СПГ Venture Global)

Статок: по $7 млрд кожен

Втрати за рік: по $17,7 млрд кожен

Майкл Сейлор (співзасновник і виконавчий голова MicroStrategy)

Статок: $3,8 млрд

Втрати за рік: $2,6 млрд

Ван Сін (китайський підприємець, засновник і CEO Meituan)

Статок: $7,9 млрд

Втрати за рік: $3,5 млрд

Джерело: epravda.com.ua

