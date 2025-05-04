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Назріває повстання: китайські техногіганти розглядають ідею Android без Google

Назріває повстання: китайські техногіганти розглядають ідею Android без Google

Одні з найбільших виробників смартфонів у світі, китайські компанії Xiaomi, Oppo, vivo і OnePlus розглядають ідею створення версії Android без Google. Вони залучилися підтримкою Huawei, яка уже має в цьому досвід.

Деталі

Xiaomi, Oppo та vivo входять до п'ятірки найпопулярніших брендів смартфонів у світі. Ідея “віджати” Android у Google пов'язана з тривогою через політику Дональда Трампа. Під час його першого президентського терміну американським компаніям було заборонено співпрацювати з Huawei, що фактично припинило її доступ до Play Store і сервісів Google.

Тепер, коли Трамп повернувся до влади й розпочав торгову війну з Китаєм, китайські виробники смартфонів шукають запасний план на випадок, якщо їх спіткає та ж доля, що й Huawei.

Huawei впоралася з відсутністю Google й створила власну платформу HarmonyOS. Ходять чутки, що HyperOS 3 почне закладе основу для Android без Google, на який можуть перейти інші виробники. Поки незрозуміло як китайські компанії співпрацюватимуть у цьому напрямку й очевидно, що шлях, ідентичний до HarmonyOS, їх не задовольнить.

Джерело: meta.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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