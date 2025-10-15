Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:09
Просмотров: 111

Названо наймолодшого мільярдера у світі, який самостійно досяг успіху

Названо наймолодшого мільярдера у світі, який самостійно досяг успіху

У світі, де більшість молодих мільярдерів успадковують свої капітали, історія Шейна Коплана стала рідкісним прикладом самостійного прориву. 27-річний засновник і генеральний директор платформи прогнозів Polymarket офіційно став наймолодшим self-made (зробив себе сам) мільярдером у світі.

Шейн Коплан подолав позначку оцінки своїх статків після того, як його платформу Polymarket оцінили у 9 мільярдів доларів завдяки інвестиціям у розмірі 2 мільярдів доларів від Intercontinental Exchange — ця компанія володіє Нью-Йоркською фондовою біржею (NYSE).

Коплан належить до когорти тих людей, які кинули навчання заради власного проєкту. Підприємець вирішив піти з Нью-Йоркського університету та створив стартап Polymarket у ванній кімнаті квартири, а менш ніж через десятиліття його статки перевищили 1 млрд доларів.

Polymarket став одним із найуспішніших криптододатків десятиліття. Популярність платформи пояснюється простотою користування, адже будь-хто може робити прогнози на політичні, економічні чи соціальні події, використовуючи криптовалюту. Зокрема платформа дозволяє робити ставки на вибори президента США, чи закінчення війни в Україні.

За даними Dune Analytics, Polymarket вже обробив понад 18,1 млрд доларів обсягу торгів і залучив 1,3 млн унікальних користувачів.

Джерело: finance.comments.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Промисловість рф готується до тривалої стагнації: скорочення робочого часу стає системним
Сегодня 10:44    90
росія тоне в кадровому голоді
Сегодня 09:33    104
Великі американські інтернет-магазини видалили з продажу мільйони одиниць китайської електроніки
Сегодня 07:49    96
Глава МВФ закликала організації громадянського суспільства «бити на сполох» з приводу ШІ
Сегодня 07:14    86
Кильский институт обновил подсчет помощи Украине - теперь данные до 31 августа 2025
Сегодня 06:41    95
Цукурберг переманив в Мета ще одного видатного спеціаліста в галузі ШІ
14.10.2025 10:30    115
В Україні поменшало фопів-іноземців: громадяни яких країн найчастіше стають в нас підприємцями
14.10.2025 09:52    123
Зруйновані лікарні, зірвані постачання, невиплачені зарплати – нова норма російської провінції
14.10.2025 09:40    121
Українська промисловість зростає після шоку початку повномасштабної війни
14.10.2025 08:05    101
Полімерна галузь рф скорочується третій рік поспіль: інвестиції падають, підприємства закриваються
14.10.2025 07:45    84
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 