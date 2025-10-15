Названо наймолодшого мільярдера у світі, який самостійно досяг успіху

У світі, де більшість молодих мільярдерів успадковують свої капітали, історія Шейна Коплана стала рідкісним прикладом самостійного прориву. 27-річний засновник і генеральний директор платформи прогнозів Polymarket офіційно став наймолодшим self-made (зробив себе сам) мільярдером у світі.

Шейн Коплан подолав позначку оцінки своїх статків після того, як його платформу Polymarket оцінили у 9 мільярдів доларів завдяки інвестиціям у розмірі 2 мільярдів доларів від Intercontinental Exchange — ця компанія володіє Нью-Йоркською фондовою біржею (NYSE).

Коплан належить до когорти тих людей, які кинули навчання заради власного проєкту. Підприємець вирішив піти з Нью-Йоркського університету та створив стартап Polymarket у ванній кімнаті квартири, а менш ніж через десятиліття його статки перевищили 1 млрд доларів.

Polymarket став одним із найуспішніших криптододатків десятиліття. Популярність платформи пояснюється простотою користування, адже будь-хто може робити прогнози на політичні, економічні чи соціальні події, використовуючи криптовалюту. Зокрема платформа дозволяє робити ставки на вибори президента США, чи закінчення війни в Україні.

За даними Dune Analytics, Polymarket вже обробив понад 18,1 млрд доларів обсягу торгів і залучив 1,3 млн унікальних користувачів.

