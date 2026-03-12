Бізнес
Сегодня 10:36
НБУ повідомив, яка частка проблемних кредитів у банківському секторі

НБУ повідомив, яка частка проблемних кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі зберігається на історично низьких рівнях.

Про це повідомляє Національний банк України.

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі в січні практично не змінилася і станом на 01 лютого 2025 року становила 13,9%.

Наразі частка NPL у приватних українських банках становить 8,4%, у банках з іноземним капіталом – 6,5%, у державних банках – 19,6%. Частка NPL за кредитами бізнесу становить 17,0%, населенню – 10,8%.

Регулятор нагадує, що у грудні 2025 року державні банки списали понад 170 млрд грн старих непрацюючих активів, тож частка NPL у банківському секторі скоротилася нижче 14% станом на 01 січня 2026 року.

"Нові кредити і надалі зберігають високу якість, тож якість кредитного портфеля хороша, а рівень дефолтів на історично низькому рівні", – запевняє НБУ.

