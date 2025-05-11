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НБУ змінить валютні обмеження

НБУ змінить валютні обмеження

Нацбанк помʼякшив валютні обмеження та почав реалізацію стимулюючої валютної лібералізації.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Метою лібералізації у НБУ зазначили сприяння припливу додаткового капіталу в економіку України.

"Українські підприємства отримали можливість здійснювати окремі валютні операції понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту. Він дорівнює сумі коштів, залученій з 12 травня 2025 року у статутний капітал цих підприємств від іноземних інвесторів", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього почала діяти низка інших пом'якшень:

● розширюються можливості фінансування закордонних представництв українських компаній;

● бізнес може здійснювати платежі, пов’язані із судовими процедурами щодо невиконання нерезидентами умов за імпортними та експортними контрактами;

● збільшуються ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном;

● дозволяються окремі валютні операції на умовах "форвард";

● забезпечується можливість оплати консульських зборів на рахунки дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном;

● запроваджується спрощений порядок відкриття будь-яких рахунків для військовослужбовців, а не лише поточних рахунків для отримання грошового забезпечення.

У Нацбанку повідомили також про деякі обмеження.

Зокрема регулятор заборонив банкам завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів у разі повернення нерезидентом імпортеру коштів у гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів;

Також поширює щомісячний ліміт у 500 тис. грн на розрахунки за кордоном платіжними картками, відкритими українськими банками до рахунків в іноземній валюті, для оплати окремих видів послуг.

Джерело: epravda.com.ua

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