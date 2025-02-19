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Індекс українських акцій на варшавській біржі перевищив показники 2022 року

Індекс українських акцій на варшавській біржі перевищив показники 2022 року

Індекс WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) продовжує зростати на тлі останніх новин про можливі мирні переговори.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У вівторок 18 лютого він додав ще 6,6% і досяг 592,69 пунктів, перевищивши довоєнний показник у 574,37 пунктів.

Найбільше подорожчали акції компанії Coal Energy – на 25,09%. Акції Milkiland зросли на 13,86%, а агрохолдингів "Агротон" і "ІМК", що мають землі біля лінії фронту, – на 9,14% і 7,30% відповідно. Виробник цукру "Астарта" додав 0,91%, а KSG Agro – 4,22%.

Водночас акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до індексу через малий free-float, зросли на 5,15%. Завдяки цьому капіталізація компанії перевищила 2,1 млрд дол – такий рівень вона мала востаннє у 2011 році.

Українські акції на WSE зростають швидше, ніж на інших майданчиках. Експерти пояснюють це активністю приватних інвесторів. Водночас на ринку єврооблігацій динаміка змінилася – після активного зростання українські папери подешевшали більш ніж на 2% з 13 лютого.

Індекс WIG-Ukraine обвалився у перший день війни, 24 лютого 2022 року, з 574,37 до 361,98 пунктів, а в травні того ж року впав нижче 200 пунктів.

Нагадаємо:

Котирування українських компаній на міжнародних біржах різко пішли вгору після повідомлень про те, що Дональд Трамп розпочав переговори про мир із Володимиром путіним та Володимиром Зеленським.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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