Індія різко скоротила імпорт російської нафти в грудні 2025 року

За даними (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-30/why-russian-oil-shipments-to-india-are-set-to-plunge-in-december-and-what-s-next?referrer=grok.com) Kpler, обсяг поставок у грудні становитиме близько 1,1 млн барелів на добу — найнижчий рівень з листопада 2022 року.

У листопаді було 1,77 млн барелів на добу.

Чому так сталося: посилення санкцій США, через що частина танкерів потрапила під обмеження.

Поставки на термінал HPCL-Mittal Energy в Мундрі впали, а НПЗ Mangalore Refinery вперше з вересня 2022-го не купував російську нафту взагалі.

На другому тижні грудня імпорт тимчасово просів до 712 тис. барелів/добу, але потім частково відновився.

Раніше індійські чиновники припускали, що може впасти й до 800 тис., але в підсумку вийшло трохи краще.

Джерело: https://t.me/spravdi/51918

