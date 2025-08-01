Нові домовленості Туреччини та Казахстану: більше нафти в обхід московії

Поки суспільна увага була прикута до Трампа, Індії та одного з кремлівських аватарів, у вівторок відбувалась цікава подія.

● Президент Туреччини Ердоган та президент Казахстану Токаєв домовилися збільшити експорт казахської нафти через нафтопровід БТД,

який було побудовано в обхід московії.

З початку року Казахстан і так збільшив на 12% обсяги власної нафти через цей нафтопровід.

▶ ️Деталі домовленостей між Туреччиною та Казахстаном не розголошуються.

Відомо лише про підтверджений намір — збільшити постачання.

Ймовірно, це пов’язано з захистом планів від Кремля, який не зацікавлений ані в тому, щоб більше казахської нафти потрапляло на Захід, ані в тому, щоб Туреччина як логістичний нафтовий хаб диверсифікувала постачання.

▶ ️Що це дає для розуміння?

● 1. Якими б партнерськими не були відносини у країн з московією, у разі звільнення ринків від московської нафти, ніхто на потреби Кремля під час «дикого перерозподілу» ринків не зважатиме.

● 2. Туреччина вже починає шукати, чиєю нафтою замінити московську (насправді — ще на початку року почала), щоб залишитись нафтовим хабом.

Окрім того, що Туреччина збільшує власний видобуток, Анкара планує збільшити транзит азербайджанської, казахської і планує отримати доступ до іракської.

● 3. Найбільшу небезпеку для московського нафтового бізнесу в Європі несе насправді не азербайджанська чи казахська нафта, які мають інфраструктурні та виробничі обмеження, а іракська.

Іракська нафта може потрапляти у Середземне море через нафтопровід Кіркук — Джейхан (Туреччина).

● Через вплив на курдів московія ще намагається перешкодити відновленню функціонування нафтопроводу, але останні події свідчать, що Туреччина таки отримає можливість відновити нафтопровід найближчим часом.

Особливо процес запуску прискориться, якщо московська нафта буде заблокована як товар в Європі через вторинні санкції США.

▶ ️І тепер головне — право «форс-мажору».

● Головні обмеження для транспортування Туреччиною нафти з третіх країн (не з московії) — інфраструктурні.

Більшість потужностей зарезервовані московією за багаторічними контрактами.

● Але у разі введення США «вторинних санкцій»

Анкара може посилатися на «форс-мажор» і розривати контракти з Кремлем без надмірного ризику юридичних наслідків.

І схоже, саме з цієї причини зараз Туреччина активізувала діалог з країнами, які б могли швидко замістити московську нафту, у разі якщо така потреба настане.

Resurgam

Джерело: https://www.facebook.com/eptpk

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