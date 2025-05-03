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Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

● Китай сдвинул ось Земли и замедлил вращение планеты, — заявили в NASA. Электростанция «Три ущелья» удерживает так много воды, что поменялось распределение массы земного шара. Ось Земли сдвинулась на 2,5 сантиметра, планета стала крутиться медленнее а день стал дольше на 0,06 микросекунды.

● Ученые из Южной Кореи изменили правила игры в борьбе с раком. Команда KAIST выяснила, как превратить клетки рака толстой кишки в здоровые, не убивая их.

● Глава Microsoft: 30% нашего кода написано ИИ. До 30% кода в репозиториях Microsoft уже создается с помощью искусственного интеллекта. Об этом заявил гендиректор компании Сатья Наделла. По его словам, наибольший прогресс наблюдается в языках вроде Python. В будущем, как ожидается, доля ИИ-кода будет только расти.

● Ученые обнаружили механизм перезаписи страшных воспоминаний. Открытие предлагает новые возможности в лечении посттравматического стрессового расстройства, которое связано с тяжелым опытом прошлого. В доклинических экспериментах ученым уже удалось эффективно управлять симптомами ПТСР.

● SpaceX начала бесплатно раздавать оборудование Starlink новым абонентам. Компания SpaceX начала предлагать новый тарифный план Starlink, по которому антенна и роутер предоставляются бесплатно. Обычно этот комплект стоит $349 долларов в США или €349 в Европе. Теперь его можно получить без оплаты, если оформить подписку на 12 месяцев.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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