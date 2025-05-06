Новини з іншого світу

● НАСА испытывает первый в мире ядерный электрогенератор, работающий на топливе, которое в пять раз дешевле привычного плутония. Америций-241 в пять раз дешевле за ватт мощности, чем плутоний-238.

● Xpeng показали своего новейшего робота «Iron». Он имеет мощность обработки 3000 tops. Робот уже используется на производственных линиях, помогая в сборке предстоящих электромобилей. Рост 1.73 метра, вес 70кг. Он способен на активное рассуждение и логическое мышление. Работает на собственной системе «Touring AI chip» и «Tianji AIOS». Система зрения робота «Eagle Eye» оснащена передовыми камерами, обеспечивающими точную экологическую осведомленность и способность принимать решения. "Он также оснащен системой видения ИИ 720°, которую также можно найти в технологии автономного вождения Xpeng"

● Google представил приложения NotebookLM для Android и iPhone с оффлайн-режимом. NotebookLM - «умный блокнот»: пользователи могут загружать в него PDF-файлы, статьи, ссылки на видео, текст и другие источники информации. ИИ анализирует материалы, выделяет ключевые положения, отвечает на вопросы, а также способен преобразовывать контент в формат аудиообзора. NotebookLM использует в работе модели Gemini.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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