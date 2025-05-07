Новини з іншого світу

● Компания Tesla запустила свой завод электрофур Semi.

● Киргизия задумала выпустить обеспеченный золотом стейблкоин.

● В Китае скрестили человеческий мозг с роботом. Новый бот управляется клетками человеческого мозга, выращенными в лаборатории. Такой биогибрид обучается быстрее ИИ, требует меньше данных и энергии, а также способен проявлять элементы интуиции и творчества, недоступные обычным алгоритмам.

● ОАЭ вводят уроки по искусственному интеллекту в учебных заведениях. Объединенные Арабские Эмираты планируют уже в этом году ввести в школьную и дошкольную программу изучение искусственного интеллекта. Предмет появится в с 2025-2026 учебного года и будет преподаваться ученикам с детского сада по 12 класс. Курс охватит не только основы ИИ и его применение в реальной жизни, но и вопросы этики. Страна в целом стремится стать ведущим центром развития ИИ в регионе.

● Skype официально прекратил работать.

● Глава Nvidia: Китай практически догнал США в области ИИ-чипов. Китай быстро догоняет США в сфере аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта, заявил глава Nvidia Дженсен Хуан. Он также отметил впечатляющий прогресс Huawei: компания уже начала поставки собственной ИИ-системы CloudMatrix 384 на базе чипов Ascend 910 °C, которая по ряду характеристик превосходит Nvidia GB200 NVL72, хотя уступает в энергоэффективности. Несмотря на ограниченные поставки, Huawei располагает миллионом чипов — этого достаточно для создания 2600 мощных ИИ-систем, способных конкурировать с решениями американских производителей.

● Apple в партнерстве с Anthropic ведет разработку платформы «vibe-coding» на базе ИИ, которая автоматизирует написание, редактирование и тестирование кода в программном обеспечении Xcode.

- Обновлённый Xcode будет использовать модель Claude Sonnet от Anthropic;

- Инструмент «vibe-coding» получит разговорный интерфейс, позволяющий программистам запрашивать, изменять и тестировать код;

- Apple планирует расширить интеграцию внешних ИИ, добавив Google Gemini, наряду с существующим партнёрством с OpenAI.

● В ходе разработки ChatGPT модель в какой-то момент якобы перестала говорить по-хорватски. Никто не мог найти причину — пока не выяснилось, что хмурые хорваты просто чаще дизлайкали ответы нейросети. Ну и она в итоге, видимо, решила «ой ну всё, - дальше сами уже без меня как то".

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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