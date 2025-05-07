Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 62

Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

● Компания Tesla запустила свой завод электрофур Semi.

● Киргизия задумала выпустить обеспеченный золотом стейблкоин.

● В Китае скрестили человеческий мозг с роботом. Новый бот управляется клетками человеческого мозга, выращенными в лаборатории. Такой биогибрид обучается быстрее ИИ, требует меньше данных и энергии, а также способен проявлять элементы интуиции и творчества, недоступные обычным алгоритмам.

● ОАЭ вводят уроки по искусственному интеллекту в учебных заведениях. Объединенные Арабские Эмираты планируют уже в этом году ввести в школьную и дошкольную программу изучение искусственного интеллекта. Предмет появится в с 2025-2026 учебного года и будет преподаваться ученикам с детского сада по 12 класс. Курс охватит не только основы ИИ и его применение в реальной жизни, но и вопросы этики. Страна в целом стремится стать ведущим центром развития ИИ в регионе.

● Skype официально прекратил работать.

● Глава Nvidia: Китай практически догнал США в области ИИ-чипов. Китай быстро догоняет США в сфере аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта, заявил глава Nvidia Дженсен Хуан. Он также отметил впечатляющий прогресс Huawei: компания уже начала поставки собственной ИИ-системы CloudMatrix 384 на базе чипов Ascend 910 °C, которая по ряду характеристик превосходит Nvidia GB200 NVL72, хотя уступает в энергоэффективности. Несмотря на ограниченные поставки, Huawei располагает миллионом чипов — этого достаточно для создания 2600 мощных ИИ-систем, способных конкурировать с решениями американских производителей.

● Apple в партнерстве с Anthropic ведет разработку платформы «vibe-coding» на базе ИИ, которая автоматизирует написание, редактирование и тестирование кода в программном обеспечении Xcode.

- Обновлённый Xcode будет использовать модель Claude Sonnet от Anthropic;

- Инструмент «vibe-coding» получит разговорный интерфейс, позволяющий программистам запрашивать, изменять и тестировать код;

- Apple планирует расширить интеграцию внешних ИИ, добавив Google Gemini, наряду с существующим партнёрством с OpenAI.

● В ходе разработки ChatGPT модель в какой-то момент якобы перестала говорить по-хорватски. Никто не мог найти причину — пока не выяснилось, что хмурые хорваты просто чаще дизлайкали ответы нейросети. Ну и она в итоге, видимо, решила «ой ну всё, - дальше сами уже без меня как то".

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Безпрецедентна спроба втручання росії у президентські вибори у Польщі
Сегодня 09:50    31
У США вручили Пулітцерівську премію — одну з найпрестижніших нагород у галузі журналістики та літератури
Сегодня 09:27    48
Истребитель F/A-18 упал за борт после попытки приземлиться на авианосец USS Harry S. Truman во вторник
Сегодня 09:11    90
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман встретился со Стивом Уиткоффом
Сегодня 08:57    62
А новый премьер Канады Марк Карни хорош!
Сегодня 08:48    92
Келлог заявив про нібито готовність України "заморозити" війну
Сегодня 08:37    68
Президентські вибори в Румунії знову опинилися під загрозою скасування — RomaniaTV
Сегодня 08:26    67
ЄС готу мита на товари зі США на суму €100 млрд у разі провалу переговорів
Сегодня 07:51    67
На этой неделе любой текст можно озаглавить «Накануне»
06.05.2025 11:14    162
Новини з іншого світу
06.05.2025 10:34    111
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 