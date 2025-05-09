Новини з іншого світу

250 руководителей компаний, в том числе главы Microsoft, Etsy и Uber, подписали открытое письмо, в котором призывают сделать изучение ИИ и информатики обязательными компонентами учебных программ для учащихся. В письме отмечается необходимость образования в области компьютерных наук и ИИ, чтобы поддержать конкурентоспособность Америки. А также говорится о том, что ряд стран (Бразилия, Китай, Южная Корея и Сингапур) уже сделали изучение информатики или ИИ обязательным для каждого учащегося.

План Apple по внедрению возможностей поиска на основе искусственного интеллекта в Safari станет ударом по доминированию Google – RTRS. Акции Alphabet рухнули на 7,26%.

Продажи Tesla в Европе продолжают стремительно снижаться. По данным Reuters, в первом квартале 2025 года рынок электромобилей в Европе вырос на 28%, а Tesla при этом потеряла 37,2% продаж. Особенно резкое падение зафиксировано в Швеции — минус 80,7%, в Нидерландах — 73,8%, в Дании — 67,2%, во Франции — 59,4%, а в Португалии снижение составило 33%. Аналитики связывают спад с непопулярными высказываниями Илона Маска, ослаблением технологического лидерства Tesla и усилением конкуренции со стороны китайских и европейских брендов.

ОАЭ вводят искусственный интеллект в школьную программу — начиная с детского сада и до 12 класса. Их цель — вырастить поколение, способное конкурировать в глобальной AI-гонке, и начинают они уже в предстоящем учебном году. ОАЭ уже вложились в дата-центры для обучения моделей и создали фонд для инвестиций в ИИ, который, по прогнозам, может превысить $100 млрд. Глава OpenAI Сэм Альтман называет страну возможной «тестовой площадкой» для обкатки технологий и будущих глобальных правил всей индустрии ИИ.

HD Hyundai и компания Maersk подписали соглашение

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