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Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

● Учёные стали добывать золото из свинца на Большом адронном коллайдере. За один цикл столкновений ядер свинца, пролетающих мимо друг друга на минимальной дистанции, насчитали 86 миллиардов атомов золота. Исследователи шутят, что это — научная версия философского камня.

● Австралия. Стартап Earth AI обнаружил месторождения меди, кобальта и золота на Северной территории, а также серебра, молибдена и олова на другом участке в Новом Южном Уэльсе, в 310 милях (500 километрах) к северо-западу от Сиднея. Алгоритмы Earth AI обучены быстро и эффективно сканировать большие площади, чтобы находить месторождения, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными.

● Ученые устранили препятствие для создания чувствительной «робокожи»

● Команда из Северо-Западного университета и Тель-Авивского университета выявила скрытую проблему в силиконовых резиновых композитах, которые часто применяются в робототехнике. На их поверхности образуется тонкий изолирующий слой, который мешает точным электрическим измерениям. Решение этой задачи открыло путь к созданию доступных сенсорных покрытий, способных точно передавать прикосновения, почти как человеческая кожа. Это поможет роботам лучше чувствовать форму, изгибы и края объектов, а значит, надёжнее их захватывать и удерживать.

● Разработчики из Alibaba представили ZeroSearch — метод, который обучает системы ИИ поиску информации без использования реальных поисковых систем. ZeroSearch устраняет необходимость в дорогостоящих вызовах API поисковых систем во время обучения, используя LLM для имитации результатов поиска. В ходе тестирования ZeroSearch смог сравняться с моделями, обученными на реальных поисковых системах, или превзойти их, при этом сократив расходы почти на 90%.

● 2,97 миллиарда евро компенсации требует от Google итальянская технологическая компания Moltiply Group. Причиной иска стало злоупотребление доминирующим положением на рынке — факт, ранее признанный Судом Европейского Союза.

● Мексика подала в суд на Google за переименование Мексиканского залива в Американский в Google Maps, пишет The Guardian.

● Новейшая рука робота Илона Маска Optimus. У неё 22 степени свободы — конечность сможет играть на пианино и даже немного на гитаре.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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