Новини з іншого світу

● В Словакии местная компания Klein Vision презентовала летающие автомобили AirCar 2. Автомобиль преобразуется в AirCar за 80 сек и летит со скоростью 250 км/ч на расстояние до 1000 км. Компания планирует ежегодно собирать по 100 таких авто и продавать их примерно по €800 тыс.

● Руководители технологических компаний выступили в Комитете Сената по торговле, призвав к ослаблению регулирования, улучшению инфраструктуры и расширению доступа к рынкам, чтобы помочь США сохранить лидерство в области ИИ:

- Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман охарактеризовал ИИ как потенциально «более масштабную технологию, чем интернет», призвав законодателей поддержать инвестиции в критически важную инфраструктуру.

- Брэд Смит из Microsoft предупредил, что ограничения на экспорт американских чипов могут подтолкнуть клиентов к китайским альтернативам, что негативно скажется на мировом внедрении американских технологий.

- Генеральный директор AMD Лиза Су предупредила, что строгий экспортный контроль может привести к обратным результатам, заявив, что другие технологии «выйдут на первый план», если американские варианты будут недоступны.

● Одна из крупнейших финтех-компаний Klarna, которая одной из первых объявила о том, что будет заменять сотрудников на ИИ, снова начинает нанимать людей, так как, по словам её CEO, чрезмерное использование ИИ плохо сказалось на качестве услуг.

● Следующие умные очки Ray-Ban будут распознавать лица и всё вокруг. Компания Meta готовит к выпуску новое поколение умных очков Ray-Ban Meta, оснащённых функцией «супервосприятия» — системой на базе ИИ, способной распознавать лица и анализировать окружающую обстановку в реальном времени. Модели с кодовыми названиями Aperol и Bellini планируются к выходу в 2026 году и обещают стать значительным шагом вперёд в развитии носимой электроники.

● OpenAI запускает глобальный Stargate для продвижения «демократического ИИ». OpenAI расширяет масштаб своего амбициозного проекта Stargate, стоимостью $500 млрд, за пределы США, с целью продвижения «демократического ИИ» и укрепления технологического лидерства западных стран. Инициатива, получившая название «OpenAI for Countries», предусматривает строительство новых центров обработки данных (ЦОД) в партнерстве с союзниками США, включая Францию, Великобританию и Германию.

● С 2012 года Chrome уверенно лидирует среди браузеров, удерживая 66% мирового рынка. Safari с долей 17% занимает второе место, а Edge обогнал Firefox в 2021 году и закрепился на третьей позиции — он, как и Chrome, построен на базе Chromium.

● Браузеры активно внедряют ИИ: в Edge работает Copilot с чатами и сводками, в Chrome — генеративные функции и интеграция с Gemini. Веб становится умнее, и хотя конкуренция растёт, Chrome по-прежнему вне досягаемости.

● На конференции в Калифорнии IBM и Google представили квантовые технологии, способные ускорить разработку лекарств и раскрыть природу старения. Квантовые компьютеры обеих компаний уже моделируют молекулы и анализируют белковые взаимодействия, открывая путь к новым методам лечения возрастных заболеваний. IBM продемонстрировала систему с 433 кубитами, пригодную для фармацевтических задач, а Google — алгоритм, анализирующий процессы старения клеток. За счет суперпозиции кубитов квантовые машины обрабатывают сложнейшие биологические данные, моделируя ДНК, белки и химические реакции на атомном уровне.

● Найдена молекула, блокирующая развитие любых нейродегенеративных заболеваний. Ученые из Австралии идентифицировали молекулу, способную остановить гибель нейронов на фоне нейродегенерации. Изначально исследователи стремились создать лекарство для лечения болезни Паркинсона, однако открытие предлагает надежду на создание универсальной терапии против заболеваний, которые до сих пор остаются неизлечимыми.

● Прорыв в криминалистике: ИИ научился реконструировать лицо по ДНК. Новая технология под названием Difface, разработанная исследователями Китайской академии наук, генерирует точные трехмерные модели лиц исключительно на основе генетической информации. Технология основывается на связи между генами и чертами лица. Difface может применяться в криминалистике для воссоздания внешности подозреваемых, а также в медицине для изучения врожденных заболеваний. Вместе с тем, разработка вызывает опасения относительно конфиденциальности генетических данных.

● Unitree заключила партнёрское соглашение с компанией Reborn из Сан-Франциско. Роботы Unitree получат доступ к симулятору Roboverse от Reborn, датасетам по динамике движения и инструментам разработки. Цель — создание роботов с улучшенными когнитивными и адаптивными возможностями для выполнения сложных задач в реальных условиях.

● По данным Financial Times, OpenAI находится в «сложных переговорах» с одним из своих крупнейших инвесторов и партнёров — Microsoft. OpenAI планирует преобразовать бизнес-подразделение компании в «общественно полезную корпорацию» (Public Benefit Corporation⁠, PBC), сохранив контроль некоммерческого совета. Microsoft обсуждает свою долю в новой структуре и доступ к технологиям OpenAI после 2030 года в обмен на часть акций. Целью пересмотра условий является создание возможности для OpenAI провести первичное публичное размещение акций (IPO) в будущем, при этом обеспечив Microsoft доступ к передовым моделям искусственного интеллекта.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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