Новини з іншого світу

● Компания Fourier завершила свое первое десятилетие, поставив более 10 000 роботов по всему миру. Теперь, вступая в следующее десятилетие, компания Fourier хочет использовать гуманоидных роботов для реабилитации, лечения и повседневной жизни.

● Канадские ученые секретно разработали квантовый радар, который может обнаруживать самолеты-невидимки, не излучая сигнала. Он основан на квантовой запутанности, при которой частицы мгновенно обмениваются информацией, без необходимости передавать энергию через пространство.

● Google представил ИИ-переводчик нового уровня, который в реальном времени синхронизирует голос, интонации и эмоции собеседника. Компания заявила, что с его помощью можно общаться в любой точке мира — будто языковых барьеров никогда не существовало.

● Google підсилює пошук штучним інтелектом — це називають «повним переосмисленням». Корпорація презентувала AI Mode — інструмент працюватиме як чат-бот, завдяки чому користувачі отримуватимуть розгорнутіші відповіді на свої запити. Так Google намагається порушити традиційну модель пошуку перш, ніж це зроблять молодші конкуренти в галузі ШІ, пише NYT. У Google відчували занепокоєння з цього приводу з моменту появи ChatGPT від OpenAI.

● Проведена первая в мире трансплантация мочевого пузыря. В США впервые в мире пересадили мочевой пузырь человеку. Хирурги трансплантировали пациенту почку и мочевой пузырь от одного донора, соединив их между собой. Операция стала возможной благодаря многолетней подготовке. Новая методика может изменить подход к лечению тяжелых заболеваний мочевого пузыря, предлагая пациентам более физиологичное решение без использования тканей кишечника.

● Новый нейроморфный чип работает без облака и тратит в 100 раз меньше энергии. Немецкие ученые разработали инновационный чип для искусственного интеллекта, который выполняет вычисления в реальном времени без использования облачных сервисов или подключения к интернету. AI Pro объединяет память и процессор в компактную нейроморфную архитектуру, которая имитирует то, как люди распознают шаблоны и принимают решения. При этом устройство размером 1 мм² потребляет в десять раз меньше энергии, чем обычные ИИ-процессоры.

● Новый аккумулятор для электромобилей заряжается на 450 км за 5 минут. Китайская компания SEVB представила первую в мире батарею на 1400 А, способную обеспечить электромобилю более 150 км пробега всего за одну минуту зарядки. Аккумулятор работает даже при −40°C, а специальная система охлаждения и термоизоляция делают её безопасной. Благодаря этой разработке электромобили смогут заряжаться так же быстро, как заправляются бензиновые автомобили.

● Ученые вылечили диабет второго типа только перенастройкой мозга. Ученые обнаружили, что гиперактивность определенной группы нейронов в гипоталамусе может быть причиной сахарного диабета второго типа. В рамках экспериментов исследователям удалось нормализовать уровень сахара в крови только благодаря воздействию на эти клетки мозга. Результаты бросают вызов общепринятому пониманию механизмов развития диабета.

● Xiaomi инвестирует в разработку процессоров $7 млрд в ближайшие 10 лет. Xiaomi вложит 50 млрд юаней (около $6,9 млрд) в разработку собственных чипов до 2035 года. Генеральный директор Лэй Цзюнь заявил, что инвестиции стартуют в 2025 году. Совсем скоро компания представит собственный мобильный процессор Xring O1, созданный по передовому 3-нм техпроцессу. Этот шаг укрепит независимость китайской компании от зарубежных поставщиков на фоне ограничений со стороны США.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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