Новини з іншого світу

● Японские ученые создали искусственную кровь, подходящую для всех групп крови.

● Точность диагностики на этапе приёма пациента в реанимацию у искусственного интеллекта составила 79,7%, в то время как у лучших врачей — 75,9%. Особенно хорошо ИИ показал себя в жёстких условиях, когда времени на тщательный анализ истории болезни катастрофически не хватало.

● Правительство Дубая запустило пилотный проект токенизации недвижимости на блокчейне Ripple.

● Китайские ученые передали акустические данные под водой на 600 км. Исследователи Северо-Западного политехнического университета добились безошибочной передачи акустических данных на расстояние 600 км под водой — расстояние между Тайбэем и военной базой США на Окинаве. Система использует алгоритмы коррекции ошибок и работает даже без данных о рельефе морского дна. Это достижение открывает путь к созданию стабильной дальнодействующей подводной связи, что важно для гражданских и военных операций.

● Физики впервые получили и изучили жидкий углерод. Жидкий углерод — вещество, которое встречается внутри планет и играет важную роль в технологии управляемого ядерного синтеза. Прежде считалось, что в лабораторных условиях его изучить невозможно. Международная группа ученых под руководством немецких физиков использовала высокоэффективный лазер DiPOLE 100-X для синтеза и измерения жидкого углерода.

● Потребление э/э электромобилями в США выросло на 69% по итогам первых двух месяцев 2025 г. (год к году) и составило 2,9 млрд кВт*ч. По данным Управления энергетической информации (EIA), 78% спроса обеспечили электрокары, а 22% – подключаемые гибриды. Для сравнения: общая выработка э/э в Люксембурге в 2023 г. составила 2,3 млрд кВт*ч.

● По данным Международного энергетического агентства (МЭА), продажи легковых электрокаров и подключаемых гибридов в США увеличились с 1,39 млн ед. в 2023 г. до 1,52 млн ед. в 2024 г., а их общая доля в продажах легковых авто достигла 10%. По этому показателю США уступали Китаю и странам ЕС, где на долю электромобилей в прошлом году приходилось 48% и 21% продаж легковых авто соответственно

● В апреле в Абу-Даби прошёл чемпионат A2RL x DCL, где дроны с ИИ управлением впервые сразились с лучшими пилотами мира. Абсолютным чемпионом стал ИИ-дрон, созданный командой из Нидерландов TU Delft. ИИ обошёл сразу трёх чемпионов мира по дрон-рейсингу в реальных условиях, а не в лаборатории. Победитель разогнался до ~ 96 км/ч и прошёл 170-метровую трассу с препятствиями за 17 секунд, используя только фронтальную камеру и датчики движения, без помощи человека.

● Суд США отказал ИИ в праве на свободу слова в деле о доведении до самоубийства. Федеральный суд США не стал отклонять иск против Character.AI и Google, позволив Меган Гарсии, матери 14-летнего подростка из Флориды, покончившего с собой, продолжить разбирательство. По словам Гарсии, её сын оказался под губительным влиянием чат-бота, смоделированного как Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». Компании ссылались на защиту свободы слова, но суд решил, что ответы ИИ пока не считаются «речью» в юридическом смысле. Это дело может стать прецедентом для определения правовых границ ответственности разработчиков генеративного ИИ

● OnlyFans стал абсолютным лидером по выручке на одного сотрудника, обойдя даже таких гигантов рынка, как Apple и Nvidia. Каждый сотрудник «приносит» компании $37,6 млн выручки. У Nvidia всего $3,6 млн.

● Китайские кибершахтеры на работе. Они дистанционно управляют экскаваторами на глубине 600 м под землей.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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