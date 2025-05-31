Новини з іншого світу

● Более 700 индийцев несколько лет выдавали себя за нейросеть Natasha. Компании удалось поднять на этом почти $500 миллионов, пишет FT. Стартап BuilderAI предлагал пользователям создать любую программу как в конструкторе, после этого ИИ Natasha якобы создавала готовое приложение В реальности запрос отправлялся в индийский офис, где индусы вручную писали код, имитируя работу искусственного интеллекта. Таким образом стартап проработал целых 8 лет, практически не вызвав подозрений. Инвестором компании стал даже Microsoft.

● Китайская частная космическая компания Space Epoch провела испытания прототипа многоразовой ракеты «Юаньсинчжэ-1»

- Прототип будущей серии ракет «Hiker» имеет диаметр 4,2 метра, высоту около 26,8 метра и стартовую массу 57 тонн.

- Прототип поднялся на высоту 2,5 км, а затем приводнился в воды Желтого моря. Полёт продлился 125 секунд. В компании назвали испытания успешными.

- Ракета изготовлена из нержавеющей стали, двигатели работают на топливе из жидкого кислорода и метана.

- Первый полноценный запуск «Юаньсинчжэ-1» запланирован на конец 2025 года.

● Израильская компания D-Fend Solutions разработала систему EnforceAir, способную перехватывать управление вражескими дронами и безопасно их сажать, не создавая помех и разрушений. В отличие от традиционных методов борьбы с беспилотниками — подавления сигнала или физического уничтожения, — новая технология предлагает более точный и безопасный способ нейтрализации угрозы, особенно в густонаселённых районах. Но от военных беспилотников с мощной киберзащитой она вряд ли поможет.

● Робот Atlas получил сверхчеловеческое зрение. Boston Dynamics представила новую систему восприятия для гуманоидного робота Atlas, которая улучшает его способность ориентироваться в пространстве и выполнять сложные задачи без участия человека. Теперь робот может точно распознавать объекты, отслеживать их движение и согласовывать зрительные данные с собственными действиями. Это приближает его к подлинной автономности в реальных промышленных условиях.

● Новый материал для электрода увеличивает плотность энергии аккумуляторов на 40%. Исследователи из Института Макса Планка разработали новый тип аккумуляторных электродов, в которых вместо традиционной металлической фольги используются тончайшие металлические ворсинки. Такой контактный материал ускоряет движение ионов лития в 56 раз, позволяя создавать электроды в десять раз толще обычных без потери скорости зарядки. Это снижает производственные затраты, уменьшает потребление сырья и увеличивает плотность энергии самих электродов на 85%, а всей аккумуляторной батареи — примерно на 40%.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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