Минулого року в Китаї спостерігався рекордний відтік прямих іноземних інвестицій, і цей відтік загрожує продовжитися після відновлення торговельної війни зі США — Bloomberg.

За даними Державного управління валютного контролю, у 2024 році прямі іноземні інвестиції впали на 168 мільярдів доларів, що стало найбільшим відтоком капіталу за весь час спостережень, починаючи з 1990 року. Іноземні інвестиції в Китай різко впали в останні роки після досягнення історичного максимуму в $344 млрд у 2021 році.

Міжнародні компанії відступають, а місцеві фірми також швидко виводять гроші за кордон. Китайські інвестори відправили за кордон 173 мільярди доларів, тоді як іноземні інвестори спрямували в країну лише 4,5 мільярда доларів, що є найнижчим показником з 1992 року.

Припинення відтоку капіталу буде складним завданням для Пекіна після того, як Китай і США розпочали черговий раунд торговельної війни, в яку може бути втягнуто більше компаній.

Президент Дональд Трамп запровадив 10% тарифи на всі китайські товари, а Китай у відповідь вжив заходів у низці сфер, включаючи розслідування щодо Google і внесення до чорного списку власника Calvin Klein, компанії PVH Corp. The Wall Street Journal повідомив, що Китай також розглядає можливість проведення розслідувань щодо Apple Inc, Broadcom Inc і Synopsys Inc.

Уповільнення економіки Китаю та зростання геополітичної напруженості вже призвели до того, що деякі компанії зменшили свої ризики. Водночас різкий перехід на електромобілі в Китаї також застав зненацька іноземних автовиробників, що змусило деяких з них вилучити або скоротити свої інвестиції.

Для стимулювання економіки Пекін знизив відсоткові ставки до рівня, значно нижчого за більшість розвинених країн, що дало транснаціональним корпораціям більше підстав тримати готівку за межами Китаю і призвело до репатріації коштів, яка, ймовірно, маскує деякі нові інвестиції.

У той час як за перші три квартали минулого року обсяг зобов'язань за прямими іноземними інвестиціями скоротився майже на 13 мільярдів доларів США, нові вхідні інвестиції сягнули майже 20 мільярдів доларів США, згідно із заявою, оприлюдненою моніторинговою компанією SAFE наприкінці минулого року.

Це свідчить про те, що загальне падіння обсягу інвестицій іноземних фірм у Китай здебільшого зумовлене такими факторами, як погашення боргів та репатріація прибутків.

Падіння настроїв щодо другої за величиною економіки світу також було висвітлено у звіті ООН, в якому повідомляється про падіння прямих іноземних інвестицій в Китай на 29% минулого року. Це порівняно з 2% падінням для країн, що розвиваються, і 8% падінням в усьому світі, за винятком потоків через деякі європейські «економіки-транзитери», йдеться в доповіді Конференції ООН з торгівлі та розвитку.

Так, фірми з Японії були одними з перших, хто почав розширювати свою діяльність у Китаї після його відкриття наприкінці 1970-х років, і вони досі залишаються найбільшими іноземними інвесторами. Але, згідно з даними, опублікованими на початку цього місяця, обсяг нових інвестицій, які вони вклали минулого року, не змінився порівняно з найнижчим показником 2023 року. І навіть з урахуванням нових великих угод ця тенденція, швидше за все, буде погіршуватися.

Майже половина японських компаній у Китаї заявили, що скоротять інвестиції цього року або не залучатимуть нових грошей, згідно з результатами нещодавнього опитування, проведеного Японською торгово-промисловою палатою в Китаї.

На противагу цьому, деякі портфельні інвестори останнім часом збільшують свої активи в Китаї.

За весь рік профіцит рахунку поточних операцій склав $422 млрд, що є другим найвищим показником за всю історію, завдяки рекордному зростанню на $181 млрд в останньому кварталі.

Основним фактором зростання був безпрецедентний профіцит торгівлі товарами у розмірі $768 млрд. Величезна різниця між китайським експортом та імпортом стає міжнародною проблемою, оскільки США та деякі інші країни дедалі більше незадоволені незбалансованим характером світової торгівлі.

Джерело: https://t.me/znua_live/189781

Новости портала «Весь Харьков»