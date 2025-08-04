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OPEC+ у вересні наростить видобуток нафти ще на 548 тис. барелів на добу

OPEC+ у вересні наростить видобуток нафти ще на 548 тис. барелів на добу

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-03/opec-agrees-big-output-hike-to-finish-unwinding-round-of-cuts)

Це завершить дострокове повернення скорочень у 2,2 млн барелів, запроваджених у 2023 році. Також включено додаткове підвищення видобутку від ОАЕ.

Це вже п'яте місячне підвищення поспіль, і тепер OPEC+ офіційно змінює курс — від захисту цін до агресивного відвоювання частки ринку.

Рішення сприяє зниженню цін на нафту та пальне, що вигідно споживачам і адміністрації Трампа і створює новий тиск на росію.

До кінця року альянс також перегляне подальше повернення ще 1,66 млн барелів — ринок готується до профіциту.

Пятое расширение квот уже не так радостно воспринимается.

Третье и четвертое к снижению цен не привели:

1) мешали геополитические события,

2) в реальности увеличение добычи странами ОПЕК+ идет медленнее, чем увеличение квот.

Сейчас важнее дедлайн Трампа, который приведет к хрен пойми чему. Если приведет.

Но готовность Саудовской Аравии и Ко наращивать добычу в любом случае идет нам в плюс. А все остальное скоро узнаем.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/24333

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: нафта

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