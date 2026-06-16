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Ощадбанк судився з мережею аптек через назву: що сказав суд

Ощадбанк судився з мережею аптек через назву: що сказав суд

Печерський районний суд Києва заборонив використовувати назву "Ощад" мережі "Ощад Аптека" унаслідок позову від Ощадбанку.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Суд задовольнив ключові вимоги банку та заборонив використання позначення "Ощад" під час торгівлі фармацевтичними товарами, у вивісках аптек, рекламі, діловій документації та в інтернеті.

Також суд зобов'язав відповідачів припинити використання позначення "Ощад" та визнав недійсними свідоцтва на торговельні марки "Ощад Аптека".

У рішенні зазначається, що станом на 1 січня 2017 року позначення "Ощад" стало добре відомим в Україні щодо Ощадбанку, фінансових та банківських послуг.

Цей висновок став однією з підстав для задоволення позовних вимог Ощадбанку щодо назви мережі аптек.

● Мережа "Ощад аптека" входить до більшої аптечної мережі "Подорожник".

Рішення суду ухвалене тільки в першій інстанції та не є остаточним – його можна буде оскаржити шляхом подання апеляції.

Джерело: epravda.com.ua

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