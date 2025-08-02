Ощадбанк заперечує, що йому передали ТРЦ "Гулівер"

Інформація про передачу торговельно-офісного комплексу Gulliver в управління державних банків не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Ощадбанк.

Зазначається, що станом на 13:00 1 серпня жоден документ про передачу інфраструктурних елементів управлінській команді держбанків не підписаний.

"Спроба Ощаду вести перемовини на принципах довіри і співпраці була використана ТОВ "Три О" для маніпуляцій і шантажу. Дії колишніх власників об'єкта виглядають такими, що спрямовані на нанесення шкоди в першу чергу орендаторам і співробітникам ТОК Gulliver", - йдеться у повідомленні.

У банку повідомили, що ТОВ "Три О" висунуло ультимативні вимоги підписати документи з погрозами припинити експлуатацію комплексу, відмовляється підписувати акт передачі та надавати документи і контактні дані співробітників.

Крім того, колишні власники публічно спонукають орендарів не переукладати договори з новими власниками та закликають персонал відмовлятися працювати на державні банки.

Ощадбанк від імені консорціуму звернувся до колишніх власників та менеджменту ТОК Gulliver з проханням максимально посприяти передачі справ для уникнення зупинок у роботі ТРЦ.

31 липня повідомлялося, що "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" отримали право власності на столичний торгово-розважальний центр "Гулівер" через борги його власника.

Джерело: epravda.com.ua

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