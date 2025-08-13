Бізнес
Переможець аукціону купує харківську "Енергосталь" за 600 мільйонів

Переможець аукціону купує харківську Енергосталь за 600 мільйонів

Фонд держмайна України провів онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь" у Харкові.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Згідно з даними Prozorro.Продажі, переможцем стало харківське ТОВ "Сандерс Лофт", бенефіціаром якого є Алік Хечоян. Воно зі стартовою ціною 10,47 млн грн запропонувало 600 млн грн. Такою ж була пропозиція іншої харківської компанії – "ДАС 2015". Водночас вона була зроблена кількома хвилинами пізніше.

Загалом у торгах за лот змагалося 7 учасників, що зумовило зростання вартості у 57,3 раза. Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі 120 млн грн, тож загальний економічний ефект може становити понад 720 млн грн.

Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ, новий власник отримає у власність об’єкт приватизації, який включає:

● 68 одиниць нерухомого майна та інфраструктури (адміністративні, виробничі, складські будівлі, гаражі, мережі водопостачання, електропередач, газопровід).

● 50 тис. м² – загальна площа будівель та споруд.

● 10 транспортних засобів.

● 379 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

