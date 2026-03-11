Бізнес
Податкова фіксує зростання податків до місцевих бюджетів

За два місяці надходження місцеві бюджети отримали понад 85 мільярда гривень податків.

Про це інформує Державна податкова служба України.

"За два місяці 2026 року до місцевих бюджетів надійшло понад 85 млрд гривень податків. Порівняно з січнем – лютим 2025 року надходження зросли на 13,9 % більше, ніж за аналогічний період минулого року", – говориться у повідомленні.

Основні джерела наповнення місцевих бюджетів:

● ПДФО – 48,9 млрд грн (+17,9 % до минулого року);

● єдиний податок – 18,4 млрд грн (+10,6 %);

● податок на майно – 9,8 млрд грн (+12,6 %);

● рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення – 1,1 млрд грн (+26,1 %);

● екологічний податок – 384,5 млн грн (+2,9 %);

● туристичний збір – 72,5 млн грн (+25 %);

● збір за місця для паркування транспорту – 38,1 млн грн.

Позитивна динаміка зберігається попри воєнні виклики, з якими стикається країна, зазначила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

"Місцеві бюджети є однією із ключових складових фінансової стійкості громад. Це те, що дозволяє фінансувати базові послуги – освіту, медицину, комунальну інфраструктуру, соціальну підтримку, відбудову", – наголосила вона.

Джерело: epravda.com.ua

