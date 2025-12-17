Податкова вперше оприлюднила інформацію про найбільші зарплати на АЗС України

Державна податкова служба (ДПС) уперше оприлюднила дані про середні зарплати в мережах автозаправних станцій (АЗС).

Про це пише галузеве видання НафтоРинок з посиланням на дані ДПС.

Найвищі середні заробітні плати на ринку за підсумками жовтня 2025 року зафіксовано в мережах SOCAR (36,2 тис. грн), Rodnik (33,3 тис. грн) і UPG (31,9 тис. грн).

До першої п'ятірки за цим показником увійшли також OKKO (31,6 тис. грн) та WOG (29,8 тис. грн), свідчать дані ДПС.

Згідно зі липневими змінами до законодавства, мінімальна середня зарплата на АЗС з жовтня має становити не менше 16 тис. грн.

Із 48 компаній в списку ДПС лише 8 станом на жовтень мають середню зарплату нижче 16 тис. грн.

