Податкова вперше оприлюднила інформацію про найбільші зарплати на АЗС України
Державна податкова служба (ДПС) уперше оприлюднила дані про середні зарплати в мережах автозаправних станцій (АЗС).
Про це пише галузеве видання НафтоРинок з посиланням на дані ДПС.
Найвищі середні заробітні плати на ринку за підсумками жовтня 2025 року зафіксовано в мережах SOCAR (36,2 тис. грн), Rodnik (33,3 тис. грн) і UPG (31,9 тис. грн).
До першої п'ятірки за цим показником увійшли також OKKO (31,6 тис. грн) та WOG (29,8 тис. грн), свідчать дані ДПС.
Нагадаємо:
Згідно зі липневими змінами до законодавства, мінімальна середня зарплата на АЗС з жовтня має становити не менше 16 тис. грн.
Із 48 компаній в списку ДПС лише 8 станом на жовтень мають середню зарплату нижче 16 тис. грн.
Джерело: epravda.com.ua