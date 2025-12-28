Бізнес
Сегодня 10:05
Податковий тиск і боргові проблеми штовхають малий бізнес рф до банкрутств

Податковий тиск і боргові проблеми штовхають малий бізнес рф до банкрутств

У росії малий та середній бізнеси (МСБ) стрімко втрачають стійкість. Рівень невпевненості зростає: 33 % підприємців визнають ризик згортання діяльності протягом найближчих шести місяців, що на 7 % більше, ніж рік тому. Фінансова вразливість стає критичною – центробанк рф фіксує погіршення стану компаній, а прострочення за кредитами у жовтні 2025 року охопили вже 24 % позичальників. Частка МСБ, які не справляються з борговими зобов’язаннями, піднялася до 9,5 % у третьому кварталі.

Податковий тиск лише посилює кризу: уряд підняв ставку ПДВ і різко знизив поріг виручки для обов’язкової сплати податку з 756,5 тис. до 252,2 тис. доларів США. Це збільшує витрати й адміністративний тягар, а частка платників ПДВ серед підприємців на спрощеній системі зросте з 3,6 % до 15 %. На цьому тлі 37 % компаній змушені переглядати бізнес-стратегії.

Державна підтримка фактично згортається: у першому півріччі 2025 року вона скоротилася на 40 %, кількість отримувачів допомоги впала на 17 %. Продажі також падають – 34 % підприємств повідомили про зниження реалізації.

Сукупність цих факторів демонструє системне погіршення фінансової стійкості МСБ, наростання ризику банкрутств і зниження інвестиційної активності. Якщо жорстка монетарна політика збережеться у 2026 році, ситуація стане ще гіршою, призведе до масових скорочень і падіння податкових надходжень. Бізнес-середовище в росії рухається до глибокої кризи.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

