"Податок на Google" приніс бюджету понад 3,5 мільярди

У січні-березні 2025 року надходження від ПДВ, який сплачують нерезиденти за електронні послуги українським споживачам, перевищили 3,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

У гривневому еквіваленті нерезиденти сплатили 39,6 млн євро та 43,4 млн дол. Зазначається, що це на 9,5 млн євро та 8,9 млн дол більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Податкові звіти подали 121 компанія, а кількість зареєстрованих платників зросла до 136. До списку найбільших входять Apple, Google, Meta, Valve, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay.

Джерело: epravda.com.ua

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