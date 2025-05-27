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Польща має намір багато заробити на відновленні України

Польща має намір багато заробити на відновленні України

Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на прес-конференції під час візиту до польського Славкува, де розташований великий контейнерний термінал.

"Немає нічого поганого в тому, щоб чесно сказати: ми хочемо заробити великі гроші на відновленні України. Ми хочемо допомогти, але й хочемо заробити на цьому, тому нам необхідний цей хаб, цей сухий порт", — заявив сказав Туск.

Польща планує розширити термінал у п'ять етапів, вартість робіт оцінюють у €1 млрд. За словами Туска, після розширення цей об'єкт стане найбільшим у Європі логістичним хабом.

Джерело: https://t.me/znua_live/203229

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