Понад 10 000 європейських готелів вимагають відшкодування збитків від Booking.com

Понад 10 000 європейських готелів приєднуються до колективного судового позову проти Booking.com, що базується в Амстердамі, щоб вимагати компенсації за збитки, спричинені використанням онлайн-турагентством так званих пунктів про «найкращу ціну».

Згідно з повідомленнями, пункти про найкращу ціну можуть порушувати антимонопольне законодавство, але остаточне вирішення цієї справи має бути здійснено судом в Амстердамі. Ці пункти забороняли готелям пропонувати свої номери за нижчою ціною поза платформою, наприклад, на власному вебсайті. Мета полягає в тому, щоб запобігти так званому бронюванню "безбілетників", коли клієнти знаходять готель на Booking.com, а потім переходять на власний вебсайт готелю, щоб здійснити бронювання.

Готелі посилаються на рішення Європейського суду від 19 вересня 2024 року, яке по суті стверджує, що пункт про найкращу ціну є незаконним.

Суд постановив, що такі платформи, як Booking.com, могли працювати без таких правил. Це мало що змінило для мандрівників. Booking.com скасував ці положення в Європі після прийняття Закону Європейського Союзу про цифрові ринки 2024 року.

«Європейські готельєри вже давно страждають від несправедливих умов та надмірних витрат. Зараз саме час об’єднатися та вимагати відшкодування», – сказав Александрос Вассілікос, президент асоціації готельного сектору HOTREC.

«Ця спільна ініціатива чітко дає зрозуміти: зловживань на цифровому ринку індустрія гостинності в Європі не толеруватиме», – додав він.

Метою колективного позову, відомого як груповий позов, є отримання компенсації за збитки, завдані між 2004 і 2024 роками.

Позов, який підтримується HOTREC та понад 30 національними готельними асоціаціями, буде розглянуто голландським судом та координовано Альянсом готельних претензій.

Попри критику, Booking.com є важливим для багатьох готелів, оскільки дозволяє їм охопити велику клієнтську базу.

Згідно з дослідженням, проведеним HOTREC та швейцарським коледжем готельєрів, Booking Holdings займала 71% ринку по всій Європі у 2023 році, тоді як частка прямих бронювань значно скоротилася за останні роки. – dpa

Джерело: internetua.com

