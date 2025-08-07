Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:57
Просмотров: 145

Понад 10 000 європейських готелів вимагають відшкодування збитків від Booking.com

Понад 10 000 європейських готелів вимагають відшкодування збитків від Booking.com

Понад 10 000 європейських готелів приєднуються до колективного судового позову проти Booking.com, що базується в Амстердамі, щоб вимагати компенсації за збитки, спричинені використанням онлайн-турагентством так званих пунктів про «найкращу ціну».

Згідно з повідомленнями, пункти про найкращу ціну можуть порушувати антимонопольне законодавство, але остаточне вирішення цієї справи має бути здійснено судом в Амстердамі. Ці пункти забороняли готелям пропонувати свої номери за нижчою ціною поза платформою, наприклад, на власному вебсайті. Мета полягає в тому, щоб запобігти так званому бронюванню "безбілетників", коли клієнти знаходять готель на Booking.com, а потім переходять на власний вебсайт готелю, щоб здійснити бронювання.

Готелі посилаються на рішення Європейського суду від 19 вересня 2024 року, яке по суті стверджує, що пункт про найкращу ціну є незаконним.

Суд постановив, що такі платформи, як Booking.com, могли працювати без таких правил. Це мало що змінило для мандрівників. Booking.com скасував ці положення в Європі після прийняття Закону Європейського Союзу про цифрові ринки 2024 року.

«Європейські готельєри вже давно страждають від несправедливих умов та надмірних витрат. Зараз саме час об’єднатися та вимагати відшкодування», – сказав Александрос Вассілікос, президент асоціації готельного сектору HOTREC.

«Ця спільна ініціатива чітко дає зрозуміти: зловживань на цифровому ринку індустрія гостинності в Європі не толеруватиме», – додав він.

Метою колективного позову, відомого як груповий позов, є отримання компенсації за збитки, завдані між 2004 і 2024 роками.

Позов, який підтримується HOTREC та понад 30 національними готельними асоціаціями, буде розглянуто голландським судом та координовано Альянсом готельних претензій.

Попри критику, Booking.com є важливим для багатьох готелів, оскільки дозволяє їм охопити велику клієнтську базу.

Згідно з дослідженням, проведеним HOTREC та швейцарським коледжем готельєрів, Booking Holdings займала 71% ринку по всій Європі у 2023 році, тоді як частка прямих бронювань значно скоротилася за останні роки. – dpa

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: єс, корупція

Читайте ещё:

Необґрунтовані активи на понад 4 млн грн: САП заявлено позов до колишнього депутата однієї з міськрад на Сумщині
Сегодня 10:32    114
ВАКС оголосив вирок колишньому голові Державної судової адміністрації України
Сегодня 09:16    114
Мільйонні розкрадання на трансформаторах: слідство завершено - НАБУ
Сегодня 08:39    94
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 06:19    89
Рахункова палата розпочала аудит щодо закупівель безпілотників для ЗСУ
Сегодня 06:10    154
Данський зоопарк просить здавати небажаних домашніх тварин на корм для хижаків
06.08.2025 08:10    127
Китай. Страта за розтрату
06.08.2025 07:56    135
САП та НАБУ на одержанні хабаря за виправдувальний вирок викрили суддю міськрайонного суду Дніпропетровської області
06.08.2025 06:33    122
Прикордонники викрили «благодійника»-переправника (ВІДЕО)
05.08.2025 09:15    115
European Economies: 1960 vs 2025
05.08.2025 09:09    112
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 